Cottbus braucht einen Punkt, Aachen im Kellerduell gegen Ulm

Im Hinspiel gegen Mannheim setzte sich Cottbus mit 3:0 durch. – Foto: Imago Images

Bevor Energie Cottbus zum ersten Sonntagsspiel gegen den SV Waldhof Mannheim zu Werke geht, trennen die Top fünf derzeit nur einen mickrigen Zähler. Die Lausitzer teilen sich noch die Tabellenspitze mit dem punktgleichen SC Verl, würden also schon mit einem Remis wieder nach ganz oben springen. Wenn es so weiter geht, könnte das Aufstiegsrennen in den kommenden Wochen beinahe schon zu einem Schneckenrennen mutieren. Unter den nominellen Top-Teams kann sich weiter niemand wirklich absetzen, formstarke Mannschaften wie der SV Wehen Wiesbaden haben nun sogar wieder nach oben aufgeschlossen. Tut es Cottbus also den Tabellennachbarn gleich und kuschelt sich in die enge Top fünf oder bestätigt Energie die starke Leistung aus dem Hinspiel gegen den SV Waldhof (3:0) und verschafft sich somit etwas Luft nach unten?

Luft verschaffen dürfte auch das Motto bei Alemannia Aachen sein. Die Kaiserstädter hausieren aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, durchlaufen für diese Spielzeit aber auch nicht enden wollende Berg- und Talfahrt. Der rote Faden ist dabei unerklärlicherweise trotz der am zweitbesten besuchten Kulisse der Liga die Heimschwäche der Aachener. Der über weite Strecken starke Auftritt gegen Rot-Weiss Essen schien diesen Trend zunächst durchbrechen zu können, in der Schlussphase brachen die Alemannen jedoch ein und kassierten nach einer 3:1-Führung noch zwei späte Tore. Da dürfte Trainer Mersad Selimbegovic beinahe aufatmen, dass es wieder auf ein fremdes Geläuf geht - in der "Auswärtstabelle" belegen die Aachener nämlich ligaweit den vierten Rang. Mit dem SSV Ulm geht es gegen eine ähnlich unbeständige Truppe, die sich ebenfalls akut um den Klassenerhalt sorgen muss.

Gerade mit dem starken Saisonstart ins neue Jahr (3S, 1U) sollte der FC Ingolstadt die regelmäßigen Patzer der Aufstiegskandidaten mit Interesse verfolgt haben. Setzen sich die Schanzer gegen Schlusslicht 1. FC Schweinfurt durch, fehlen nur noch acht Zähler auf Platz drei - kein unüberwindbarer Weg. Dieser steht dem Aufsteiger Schweinfurt wohl in Sachen Klassenerhalt bevor. Rechnerisch ist zwar noch viel möglich, doch realistisch ist das schon lange nicht mehr. Die Schnüdel werden sich jedoch sicherlich bemühen, auf der Abschiedsrunde noch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen.