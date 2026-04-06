Cottbus bestraft Havelse eiskalt

Vor über 2300 Zuschauenden im Eilenriedestadion erlebte der TSV Havelse einen ernüchternden Nachmittag. Gegen den abgezockten FC Energie Cottbus setzte es am 31. Spieltag eine klare 0:3-Heimniederlage – ein Ergebnis, das vor allem die Effizienz der Gäste widerspiegelte.
Die Partie begann mit hohem Druck der Lausitzer. Norman Quindt rückte früh in den Mittelpunkt und parierte mehrfach stark gegen Tolcay Cigerci (4., 6.) sowie wenig später gegen Hannemann (14., 17.). Doch die zunehmende Dominanz der Gäste sollte sich auszahlen: In der 20. Minute war der Havelser Schlussmann machtlos, als Axel Borgmann zur Führung traf. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag – Tolcay Cigerci erhöhte auf 0:2.
Havelse zeigte sich zwar bemüht, fand aber zunächst keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Die beste Gelegenheit bot sich Robin Müller in der 34. Minute nach Vorarbeit von Boujellab, doch aus kurzer Distanz vergab er die große Chance auf den Anschluss. Auch der früh eingewechselte Paldino kam noch vor der Pause zu einer Möglichkeit, scheiterte jedoch am aufmerksamen Cottbuser Keeper Funk. So ging es trotz engagierter Ansätze mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TSV Havelse zunächst verbessert. Boujellab (48.) und erneut Müller (55.) sorgten für offensive Momente – doch mitten in diese Phase hinein fiel die Entscheidung. Cigerci legte in der 57. Minute für Hannemann auf, der frei vor Quindt zum 0:3 vollendete.
In der Folge kontrollierte FC Energie Cottbus das Spielgeschehen und erspielte sich weitere Chancen, ließ jedoch die letzte Konsequenz vermissen. Havelse blieb bemüht, setzte über Leon Sommer immer wieder Nadelstiche – doch die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte. In der Schlussphase verhinderte Quindt mit einer starken Parade gegen Moustafa zumindest eine noch deutlichere Niederlage.
Am Ende bleibt ein verdienter Auswärtssieg für effiziente Gäste – und die Erkenntnis für Havelse, dass engagierte Ansätze ohne Präzision im Abschluss nicht ausreichen. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht: Bereits am Mittwoch wartet mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden die nächste Herausforderung, ehe wenige Tage später der 1. FC Saarbrücken im Eilenriedestadion gastiert.
TSV Havelse – FC Energie Cottbus 0:3
TSV Havelse: Norman Quindt, Dominic Minz (68. Christopher Schepp), Besfort Kolgeci (68. Dennis Duah), Leon Sommer, Semi Belkahia (85. Marco Schleef), Julius Düker, Johann Berger (85. Jannik Oltrogge), Nassim Boujellab, Arlind Rexhepi (35. Lorenzo Paldino), Marko Ilic, Robin Müller
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Simon Straudi, Axel Borgmann, Dominik Pelivan (80. Mladen Cvjetinovic), Tolcay Cigerci (80. Can-Yahya Moustfa), Jannis Boziaris (58. Henry Rorig), Lukas Michelbrink, Moritz Hannemann (58. Merveille Biankadi), Erik Engelhardt (86. Ted Tattermusch)
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2312
Tore: 0:1 Axel Borgmann (20.), 0:2 Tolcay Cigerci (23.), 0:3 Moritz Hannemann (57.)