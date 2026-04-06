Cottbus bestraft Havelse eiskalt

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Vor über 2300 Zuschauenden im Eilenriedestadion erlebte der TSV Havelse einen ernüchternden Nachmittag. Gegen den abgezockten FC Energie Cottbus setzte es am 31. Spieltag eine klare 0:3-Heimniederlage – ein Ergebnis, das vor allem die Effizienz der Gäste widerspiegelte.

Die Partie begann mit hohem Druck der Lausitzer. Norman Quindt rückte früh in den Mittelpunkt und parierte mehrfach stark gegen Tolcay Cigerci (4., 6.) sowie wenig später gegen Hannemann (14., 17.). Doch die zunehmende Dominanz der Gäste sollte sich auszahlen: In der 20. Minute war der Havelser Schlussmann machtlos, als Axel Borgmann zur Führung traf. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag – Tolcay Cigerci erhöhte auf 0:2.

Havelse zeigte sich zwar bemüht, fand aber zunächst keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Die beste Gelegenheit bot sich Robin Müller in der 34. Minute nach Vorarbeit von Boujellab, doch aus kurzer Distanz vergab er die große Chance auf den Anschluss. Auch der früh eingewechselte Paldino kam noch vor der Pause zu einer Möglichkeit, scheiterte jedoch am aufmerksamen Cottbuser Keeper Funk. So ging es trotz engagierter Ansätze mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.