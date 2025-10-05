Cosmos Aystetten verliert auf den letzten Drücker

Noch lange nach dem Schlusspfiff saßen Trainer Thomas Hanselka, sein Co Maximilian Berger und Sportdirektor Zlatko Mijailovic mit versteinerten Mienen im Auswechselhäuschen. Vergeblich suchten sie nach Worten, die bittere 1:3-Heimniederlage des SV Cosmos Aystetten gegen den 1. FC Sonthofen zu analysieren. Es war ein kurioses Spiel, das ein bisschen an eine Comedy-Vorstellung erinnerte. Nach einer slapstickartigen Fehlerkette, die schon im Mittelfeld begann, schoss Sonthofens Tim Lorenz den nachsetzenden Dejan Durasinovic an und der Ball flog in hohem Bogen zum 1:0 ins Netz. Die Freude darüber schlug in Entsetzen um, als Cosmos-Torhüter Arthur Mayer im Gegenzug nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Wieder einmal waren die Aystetter in Unterzahl. Doch das war kaum zu merken. Im Gegenteil: Die Hausherren hatten sogar die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Doch Sebastian Kempf scheiterte beim Elfmeter an FCS-Schlussmann Marco Zettler. Auch nach dem Wechsel stellten sich die Oberallgäuer gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Cosmonauten unbeholfen an. Die reguläre Spielzeit neigte sich dem Ende zu, da pfiff Schiedsrichter Richard Conrad nach einer Attacke von Raphael Marksteiner an Tim Lorenz einen Strafstoß. Eine äußerst harte Entscheidung, doch Musa Youssef war es egal. Er verwandelte zum 1:1. In der Nachspielzeit schlug Sonthofen dann noch zwei Mal zu. Tim Lorenz köpfte zum 1:2 ein. Aystetten warf danach alles nach vorne und ermöglichte so Musa Youssef noch das 1:3. (oli) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 118 Tore: 1:0 Dejan Durašinović (9.), 1:1 Musa Youssef (90./Foulelfmeter), 1:2 Tim Lorenz (90.+2), 1:3 Musa Youssef (90.+5) Rote Karte: Arthur Mayer (10./SV Cosmos Aystetten/Hand außerhalb des Strafraums) Bes. Vorkommnis: Sebastian Kempf (SV Cosmos Aystetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Zettler (20.)

Der TSV Aindling bezwang er zuhause die SG Niedersonthofen/Martinszell ohne nennenswerte Probleme mit 4:0. Enorm wichtig für den Sieg war die Tatsache, dass Laurin Völlmerk seine Bilanz auf zehn Tore verbesserte. Er war bei allen vier Treffern maßgeblich beteiligt.

„Da waren schon andere Gegner da“, meinte Trainer Florian Fischer und wollte daher den „Pflichtsieg“ nicht überbewerten: „Das Ergebnis hat gepasst. Das war wichtig in unserer Situation, dass du den Abstand nach unten ein bisschen wahrst.“

Die Niso-Boys waren mit dem Mini-Aufgebot von 13 Spielern angereist und gerieten kuvor der der Pause in Rückstand. Nach einer Ecke kam Moritz Wagner zum Abschluss, der letzte Kontakt aber ging auf das Konto von Völlmerk, der als Torschütze gefeiert wurde. Und in diesem Stil ging es nach dem Wechsel der Seiten weiter. David Burgharts Flanke lenkte Völlmerk zum 2:0 ins kurze Eck lenkte. Besser und schneller kann eine Kombination nicht laufen. In einigen Szenen waren die Aindlinger einem weiteren Treffer nahe. Es dauerte aber bis zur 78. Minute. Völlmerk ließ sich nur durch ein Foul von Torhüter Lukas Frasch stoppen. Der folgende Strafstoß war eine klare Sache für Antonio Mlakic. Und weil Völlmerk nicht nur als Torjäger vom Dienst in Erscheinung treten will, legte er am Ende Jonas Müller die Kugel genau zum Endstand vor. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (44.), 2:0 Laurin Völlmerk (49.), 3:0 Antonio Mlakic (78./Foulelfmeter), 4:0 Jonas Müller (88.)