Cosmos Aystetten verliert auf den letzten Drücker

Fast hätte der SV Cosmos Aystetten trotz mehr als 80-minütiger Unterzahl einen 1:0-Sieg ins Ziel gerettet. Doch dann schlug der 1. FC Sonthofen doch noch zu und gewann die Partie der Landesliga Südwest noch mit 3:1. Auch der Spitzenreiter TSV Schwabmünchen drehte sein Spiel und setzte sich beim Verfolger TSV Jetzendorf noch mit 2:1 durch. Beim Comeback von Esad Kahric auf der Trainerbank landete das bisherige Schlusslicht beim TSV Hollenbach einen 2:0-Erfolg.
Noch lange nach dem Schlusspfiff saßen Trainer Thomas Hanselka, sein Co Maximilian Berger und Sportdirektor Zlatko Mijailovic mit versteinerten Mienen im Auswechselhäuschen. Vergeblich suchten sie nach Worten, die bittere 1:3-Heimniederlage des SV Cosmos Aystetten gegen den 1. FC Sonthofen zu analysieren.
Es war ein kurioses Spiel, das ein bisschen an eine Comedy-Vorstellung erinnerte. Nach einer slapstickartigen Fehlerkette, die schon im Mittelfeld begann, schoss Sonthofens Tim Lorenz den nachsetzenden Dejan Durasinovic an und der Ball flog in hohem Bogen zum 1:0 ins Netz. Die Freude darüber schlug in Entsetzen um, als Cosmos-Torhüter Arthur Mayer im Gegenzug nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Wieder einmal waren die Aystetter in Unterzahl. Doch das war kaum zu merken. Im Gegenteil: Die Hausherren hatten sogar die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Doch Sebastian Kempf scheiterte beim Elfmeter an FCS-Schlussmann Marco Zettler.
Auch nach dem Wechsel stellten sich die Oberallgäuer gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Cosmonauten unbeholfen an. Die reguläre Spielzeit neigte sich dem Ende zu, da pfiff Schiedsrichter Richard Conrad nach einer Attacke von Raphael Marksteiner an Tim Lorenz einen Strafstoß. Eine äußerst harte Entscheidung, doch Musa Youssef war es egal. Er verwandelte zum 1:1. In der Nachspielzeit schlug Sonthofen dann noch zwei Mal zu. Tim Lorenz köpfte zum 1:2 ein. Aystetten warf danach alles nach vorne und ermöglichte so Musa Youssef noch das 1:3. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 118
Tore: 1:0 Dejan Durašinović (9.), 1:1 Musa Youssef (90./Foulelfmeter), 1:2 Tim Lorenz (90.+2), 1:3 Musa Youssef (90.+5)
Rote Karte: Arthur Mayer (10./SV Cosmos Aystetten/Hand außerhalb des Strafraums)
Bes. Vorkommnis: Sebastian Kempf (SV Cosmos Aystetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Zettler (20.)
Der TSV Aindling bezwang er zuhause die SG Niedersonthofen/Martinszell ohne nennenswerte Probleme mit 4:0. Enorm wichtig für den Sieg war die Tatsache, dass Laurin Völlmerk seine Bilanz auf zehn Tore verbesserte. Er war bei allen vier Treffern maßgeblich beteiligt.
„Da waren schon andere Gegner da“, meinte Trainer Florian Fischer und wollte daher den „Pflichtsieg“ nicht überbewerten: „Das Ergebnis hat gepasst. Das war wichtig in unserer Situation, dass du den Abstand nach unten ein bisschen wahrst.“
Die Niso-Boys waren mit dem Mini-Aufgebot von 13 Spielern angereist und gerieten kuvor der der Pause in Rückstand. Nach einer Ecke kam Moritz Wagner zum Abschluss, der letzte Kontakt aber ging auf das Konto von Völlmerk, der als Torschütze gefeiert wurde. Und in diesem Stil ging es nach dem Wechsel der Seiten weiter. David Burgharts Flanke lenkte Völlmerk zum 2:0 ins kurze Eck lenkte. Besser und schneller kann eine Kombination nicht laufen. In einigen Szenen waren die Aindlinger einem weiteren Treffer nahe. Es dauerte aber bis zur 78. Minute. Völlmerk ließ sich nur durch ein Foul von Torhüter Lukas Frasch stoppen. Der folgende Strafstoß war eine klare Sache für Antonio Mlakic. Und weil Völlmerk nicht nur als Torjäger vom Dienst in Erscheinung treten will, legte er am Ende Jonas Müller die Kugel genau zum Endstand vor. (jeb) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (44.), 2:0 Laurin Völlmerk (49.), 3:0 Antonio Mlakic (78./Foulelfmeter), 4:0 Jonas Müller (88.)
Zwar traf auch Torjäger John Haist für den TSV Dachau 1865, allerdings stand beim 4:0-Sieg gegen den FC Kempten ein ganz anderer Spieler im Fokus: Dino Burkic gelangen gegen die Oberallgäuer seine ersten drei Saisontore.
Beim 1:0 staubte Burkic Mitte der ersten Halbzeit ab, nachdem FCK-Keeper Buron Aurhammer zuvor den Ball noch hatte abwehren können. Bis dahin hatte Kempten einen ganz passablen Auftritt hingelegt, doch nach dem Rückstand wendete sich das Blatt. Die 65er nutzten durch Burkic zwei weitere Gelegenheiten, um den Vorsprung weiter auszubauen. Obendrein fing sich Ahmed Mekhimar noch die Ampelkarte ein. In Unterzahl fingen sich die Kemptener noch den vierten Treffer durch Ex-Profi Haist ein.
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 137
Tore: 1:0 Dino Burkic (24.), 2:0 Dino Burkic (57.), 3:0 Dino Burkic (68.), 4:0 John Haist (77.)
Gelb-Rot: Ahmed Mekhimar (70./FC Kempten)
In der ersten Halbzeit hielt der FC Stätzling seinen Kasten noch sauber, doch im zweiten Abschnitt war der VfB Durach nicht mehr zu stoppen. Fußballer des FC Stätzling haben beim bisherigen Tabellenvierten der Landesliga Südwest, dem VfB Durach, mit 0:2 verloren.
Bei ungemütlicher Witterung mit böigem Wind, Regenschauern und eingeschaltetem Flutlicht war der FCS ständig mit Abwehrarbeit beschäftigt. Keeper Fabian Rosner hielt die Stätzlinger lange im Spiel. So parierte er früh einen Foulelfmeter von Niklas Eggensperger.
Nach einer Stunde war auch Rosner machtlos. Gregor Mürkl umkurvte den Keeper und schob zum 1:0 ein. Der FCS tauchte zwar nun gelegentlich im gegnerischen Strafraum auf, blieb aber im Abschluss zu harmlos. Der eingewechselte Jannis Pfäffle, der nach einem Mürkl-Weitschuss an die Unterkante des Stätzlinger Gehäuses goldrichtig stand und zum 2:0 abstaubte, machte dann alles klar. (bidi) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Gregor Mürkl (62.), 2:0 Jannis Pfäffle (88.)
Bes. Vorkommnis: Niklas Eggensperger (VfB Durach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Rosner (9.)
Für einen bärenstarken Auftritt belohnte sich der FC Ehekirchen mit einem 4:0-Erfolg gegen den FV Illertissen. Von Anfang an zeigten die Einheimischen, dass die Punkte in Ehekirchen bleiben sollten. Nach einer Viertelstunde brachte Eduard Hardok mit einer Direktabnahme den Ball scharf in die Mitte, wo Christoph Hollinger nur noch den Kopf hinhalten musste und den FCE in Führung brachte. Danach hatte Illertissen seine erste Chance. Nach einem Konter kam Finn Annabring aus spitzem Winkel zum Abschluss. Dieser stellte Ehekirchens Keeper Moritz Maiershofer allerdings vor keine große Prüfung.
Gleich nach dem Wiederbeginn stellte Julian Hollinger auf 2:0. Für die Vorentscheidung sorgte dann sein Bruder. Tobias Vollnhals hatte den Ball dabei auf Christoph Hollinger durchgeseckt - 3:0. Danach verteidigte der FCE geschickt und ließ durch Leon Lauber sogar noch das 4:0 folgen. (biss) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Christoph Hollinger (19.), 2:0 Julian Hollinger (46.), 3:0 Christoph Hollinger (60.), 4:0 Leon Lauber (90.+4)
Der TSV Schwabmünchen hat auch das Spitzenspiel beim TSV Jetzendorf für sich entschieden. Allerdings musste der Spitzenreiter beim 2:1-Erfolg erst einmal einen Rückstand wegstecken. Nach einem Eckball hatte Jetzendorfs Abwehrrecke Lorenz Kirmair den Ball zum 1:0 ins Tor gelenkt. Die Oberbayern blieben am Drücker und hätten am Ende sogar mit einem 2:0 in die Pause gehen können. Schwabmünchen hingegen wirkte mutlos, schaffte es in den ersten 45 Minuten nicht einmal zu einer Torchance.
Nach Wiederbeginn bot sich ein anderes Bild. Schwabmünchen war lebendig, aggressiver und spielfreudiger. „Wir sind nach und nach immer besser in die Partie gekommen“, so Trainer Emanuel Baum. Maik Uhde war es, der dann den Ausgleich besorgte. Nun war der Tabellenführer endgültig spielbestimmend – und konnte sich einmal mehr auf seine starke Bank verlassen. Der eingewechselte Matteo Di Maggio sorgte nach einem eigentlich schon abgewehrten Ball kurz vor Schluss für den Schwabmünchner Siegtreffer. (krup) Lokalsport SZ
Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 310
Tore: 1:0 Lorenz Kirmair (6.), 1:1 Maik Uhde (73.), 1:2 Matteo di Maggio (86.)
Eine empfindliche 0:2-Niederlage kassierte der TSV Hollenbach gegen das bisherige Schlusslicht FC Memmingen II. In den zweiten 45 Minuten hatten die Kicker vom Krebsbach gleich mehrere hochkarätige Einschussmöglichkeiten, scheinen aber das Toreschießen verlernt zu haben.
Beide Mannschaften versuchten sich aufgrund des starken Winds mit kurzen Bällen nach vorne zu kombinieren. Memmingen störte früh und wollte über die Außenbahnen schnell nach vorne spielen. So gelang den jungen Allgäuern auch die 1:0-Führung durch Micha Bareis.
Mit besten Vorsätzen kamen die Hoolenbacher nach der Halbzeit aus der Kabine und verzeichnete durch den Kopfball von Fatih Cosar an den Außenpfosten gleich ein Chance. Der TSV erhöhte den Druck nun merklich, ließ aber in manchen Situationen immer noch Präzision und Entschlossenheit vermissen. In den letzten fünfzehn Minuten läuteten die Rot-Weißen eine Schlussoffensive ein, in der mehrfach die Gelegenheit zum Ausgleich greifbar war. Weit in der Nachspielzeit erhielt Hollenbach noch einen Eckball zugesprochen, Keeper Florian Hartmann rückte in den Memminger Strafraum mit auf. Aus der abgewehrten Ecke heraus starteten die Allgäuer einen Konter, den Kenan Bajramovic ins leere Tor zum Endstand einschob. (nfz) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Micha Bareis (22.), 0:2 Kenan Bajramovic (90.+6)