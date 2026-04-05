Cosmos Aystetten leistet nur kurz Widerstand

Schon nach vier Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten des SV Cosmos Aystetten. David Schwab, Edward Schäfer, Dominik Isufi und Philipp Toth (von links) können den Treffer von Schwabmünchens Maximilian Krist nicht verhindern. – Foto: Oliver Reiser

Der TSV Schwabmünchen hat in der Landesliga Südwest nichts anbrennen lassen und das Landkreis-Derby beim SV Cosmos Aystetten mit 5:1 gewonnen. Damit marschiert der Spitzenreiter weiter Richtung Titel. Die andere Richtung droht dem FC Ehekirchen, der nach der Winterpause sieglos bleibt, ja schlimmer: Gegen den FC Stätzling gab es mit 2:3 die nächste Niederlage.

Wie im Hinspiel verlor der SV Cosmos Aystetten mit 1:5 gegen den TSV Schwabmünchen. Noch ehe sich die Cosmonauten sortiert hatten, stand es bereits 0:1. Nachdem Maximilian Krist in der vierten Minute einen Steckpass von Maik Uhde veredelt hatte, befürchtete man im Aystetter Lager schon ein Debakel. Doch bereits im Gegenzug gelang Edward Schäfer das 1:1 vollstreckte.

Dieser Treffer flößte den Aystettern neuen Mut ein, für eine Viertelstunde übernahmen sie das Kommando. Das änderte sich aber spätestens mit dem 1:2 wieder. Den Kopfball von Tim Uhde konnte Cosmos-Keeper Niklas Frank noch an die Querlatte lenken, doch Richard Gumpinger staubte zum 1:2 ab. Nun ging es Schlag auf Schlag. Fünf Minuten später wurde Edward Schäfer von Maik Uhde angeschossen und der Schiedsrichter pfiff einen Handelfmeter. Matteo di Maggio verwandelte zum 1:3. Kurz vor der Pause sorgte Richard Gumpinger für das 1:4.

Nach dem Wechsel gab Schwabmünchen nochmal richtig Gas. Aystettens Torhüter Niklas Frank, der in der kommenden Saison zum FC Gundelfingen in die Bayernliga wechselt, muss sich vorgekommen sein, wie in einer Schießbude. Er konnte jedoch mehrfach Schlimmeres verhindern, erst in der Schlussphase wurde er von Maximilian Krist noch zum 1:5 bezwungen. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Maximilian Krist (4.), 1:1 Edward Schäfer (7.), 1:2 Richard Gumpinger (29.), 1:3 Matteo di Maggio (34./Handelfmeter), 1:4 Richard Gumpinger (44.), 1:5 Maximilian Krist (90.+1)

Im Kellerduell ist die U21 des FC Memmingen über ein 1:1 beim Schlusslicht SC Oberweikertshofen nicht hinausgekommen. Die letzten Minuten der ansonsten recht ereignisarmen Partie verliefen regelrecht dramatisch. Der SCO gingen spät in Führung. Dominik Widemann lupfte den Ball über FCM-Torhüter Felix Unger in den Kasten. Zwei Minuten später gelang Flemming Schug per Kopfball nach einer Flanke vom Michael Bergmann der der Ausgleich).

Kapitän Schug hatte zuvor in der 73. Minute die Chance die Memminger selbst in Führung zu bringen. Doch der vor der Ausführung des Elfers eingewechselte SCO-Ersatzkeeper Marco Dzwonik entschärfte den schwach getretenen Strafstoß, der nach einem Foul von Bohdan an Linus Jarsch verhängt wurde. Das waren im Wesentlichen auch schon die Höhepunkte in einer Begegnung in der sich beide Seiten zum großen Teil neutralisierten.

Esad Kahric, der das verhinderte FCM-Trainerteam Noll/Figho vertrat zeigte sich vom Ergebnis enttäuscht: „Wir sind zwar gut gestanden, aber der Punkt beim Letzten ist in unserer Situation einfach zu wenig.“ (ass)

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Dominik Widemann (87.), 1:1 Flemming Schug (89.)

Bes. Vorkommnis: Flemming Schug (FC Memmingen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Dzwonik (73.)