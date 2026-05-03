Cosmos Aystetten hat das Glück des Tüchtigen

Nach langer Verletzungspause war Pascal Mader (Zweiter von links) erstmals in dieser Saison im Einsatz und bereitete beim 3:0 des SV Cosmos Aystetten gegen den FSV Pfaffenhofen gleich einen Treffer vor. Hier wird er von Maximilian Heckel, Marcel Burda, Kevin Makowski und Philipp Toth gefeiert. – Foto: Oliver Reiser

Zwar ist der Titel längst an den TSV Schwabmünchen vergeben, doch an Spannung mangelt es in der Landesliga Südwest wahrlich nicht. Sowohl das Rennen um den zweiten Platz als auch der Abstiegskampf ist offen wie selten zuvor. Da zählen Siege wie das 3:0 des SV Cosmos Aystetten, der jeden Zähler für den Klassenerhalt braucht, doppelt. Auch der FC Ehekirchen hat sich noch nicht aufgegeben, wie das 2:0 gegen den 1. FC Sonthofen beweist. Was für die Sonthofer wiederum ein herber Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga ist.

Heute, 15:00 Uhr SV Cosmos Aystetten Aystetten FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh 3 0 Abpfiff „Geht doch!“ Sichtlich zufrieden marschierte Christian Zohner, der Abteilungsleiter des SV Cosmos Aystetten, nach dem Schlusspfiff vom Spielfeld. Gerade hatten die Blau-Weißen einen überraschenden 3:0-Sieg gegen den FSV Pfaffenhofen eingetütet.

Zur Pause hatte sich dieses klare Ergebnis nämlich noch nicht abgezeichnet. In den ersten 45 Minuten hatten die Cosmonauten ab und an das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite und mit Niklas Frank einen Schlussmann zwischen den Pfosten, der mit zwei glänzenden Reflexen gegen Luka Brudtloff aus fünf Metern (43.) und Jonas Redl (45.+2) das torlose 0:0 in die Pause rettete. Nach dem Wechsel explodierte der SV Cosmos. Der Treffer von Elija Hanrieder löste scheinbar die Handbremse, Aystetten legte nun jegliche Zurückhaltung und Verkrampfung ab. Kevin Makowski machte mit seinem Doppelpack alles klar. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elija Hanrieder (55.), 2:0 Kevin Makowski (67.), 3:0 Kevin Makowski (75.) Heute, 17:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FC Memmingen FC Memmingen II 0 3 Abpfiff Das Herzschlagfinale im Abstiegskampf geht für die U21 des FC Memmingen weiter. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TSV Jetzendorf hat sich der FCM wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geschoben.

Bereits bei der ersten Offensivaktion der Unterallgäuer flog Jetzendorfs Torhüter Daniel Witeschek mit der Roten Karten vom Platz. Die numerische Überlegenheit konnte vom FCM im Spielverlauf in Treffer umgesetzt werden. Fabian Kroh gelang Mitte der ersten Halbzeit die Führung. Kroh erhöhte gleich nach der Pause per Strafstoß auf 2:0. Kurz nach seiner Einwechslung machte Kenan Bajramovic mit dem dritten Treffer alles klar. (ass)

Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Fabian Kroh (22.), 0:2 Fabian Kroh (50./Foulelfmeter), 0:3 Kenan Bajramovic (67.)

Rote Karte: Daniel Witetschek (1./TSV Jetzendorf)

Das 0:0 im Derby zwischen dem FC Kempten und der SG Niedersonthofen/Martinszell war kein Leckerbissen und hilft keinem der beiden abstiegsgefährdeten Teams wirklich weiter. Vor den Toren tat sich über die gesamte Spieldauer wenig, das Remis war am Ende leistungsgerecht.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 450

Der Aindlinger Anton Schöttl konnte Rains Maximilian Schmidt letztlich nicht stoppen. – Foto: Szilvia Izsó

Ein Treffer reichte dem TSV Rain, um den TSV Aindling mit 1:0 zu bezwingen. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der TSV Rain das Kommando und erarbeitete sich ein Chancenplus. Doch Aindlings Keeper Kevin Schmidt ließ sich nur mit einem Elfmeter bezwingen. Nico Gastl brachte den Rainer Fatlum Talla im Strafraum unsanft zu Fall. Schiedsrichter Luca Schultze zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Michael Knötzinger übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rain die spielbestimmende Mannschaft. Fatlum Talla verpasste es jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Während Aindling zwar um einen geordneten Spielaufbau bemüht war, fehlte im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft gegen eine sattelfest stehende Rainer Defensive. Der Sieg geht aufgrund der Spielanteile und der Qualität der Torchancen absolut in Ordnung. (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 300

Tor: 1:0 Michael Knötzinger (35./Foulelfmeter)

Dank des Doppelpacks von Christoph Hollinger setzte sich der FC Ehekirchen überraschend mit 2:0 gegen den 1. FC Sonthofen durch. Wobei die FCE-Fans lang warten mussten, bis sie jubeln konnten. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Jakob Schmid nicht nutzen können, als er von der Grundlinie den Pfosten anvisierte.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver. Der eingewechselte Julian Hollinger brachte dann die entscheidenden Impulse für den Ehekirchener Sieg. Bei einer Ecke fand er seinen Bruder Christoph, der den Ball zur Führung über die Linie drückte. Fünf Minuten später gab es dann den Knockout. Eduard Hardock brachte den Ball flach vors Tor, wo Torjäger Christoph Hollinger nur noch den Fuß hinhalten musste. Die letzten zehn Minuten verteidigte Ehekirchen perfekt und war bei Kontern dem dritten Tor noch näher als Sonthofen dem Anschlusstreffer. (bis) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Christoph Hollinger (82.), 2:0 Christoph Hollinger (85.)

Bereits die achte Heimniederlage musste der TSV Hollenbach mit dem 1:3 gegen den FV Illertissen II hinnehmen. Dabei hätten die Hollenbacher die Partie nicht unbedingt verlieren müssen. Nach dem Rückstand durch den Treffer von Altin Kasumaj kam der TSV unmittelbar vor der Pause zum Ausgleich. Luis Hungbaur traf auf ungewöhnliche Weise, indem er die Kugel mit der Ferse über die Linie beförderte.

Nach der Pause erspielten sich die Hollenbacher so viele Gelegenheiten, dass sie durchaus zu einem Sieg hätten kommen können. Doch sie konnten Valentin Rommel im FVI-Kasten nicht überwinden. Wie man den Ball in die Maschen lenken kann, das bewies auf der Gegenseite Max Bock mit einem Freistoß, der genau im Winkel einschlug. Das 1:2 war schon eine Art Vorentscheidung, Ardian Morina ließ noch das 1:3 folgen.

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Altin Kasumaj (25.), 1:1 Luis Hungbaur (45.+1), 1:2 Max Bock (52.), 1:3 Ardian Morina (71.)

Trainer Emanuel Baum ließ beim TSV Schwabmünchen zwar fleißig rotieren und holte mit dem Meister beim VfB Durach trotzdem ein 2:2. Wobei die Schwabmünchner sogar zweimal führten. Richard Gumpinger sorgte für das 0:1, als er auf dem Weg zum Strafraum gleich vier Duracher überspielte und aus 16 Metern ins lange Eck traf.

Nur sechs Minuten später mussten die Schwabmünchner Marco Faller nach einem weiten Ball ziehen lassen, den Querpass verwertete der mitgelaufene Tobias Senger zum 1:1. Danach verflachte die Partie ein wenig, ohne jedoch langweilig zu werden. Mit dem Pausenpfiff klappte es dann mit der erneuten Schwabmünchner Führung. Matteo di Maggio leitete den Ball auf den mitgelaufenen Tim Uhde weiter, der eiskalt vollstreckte. Zum Sieg hat trotzdem nicht gereicht. Denn nach einer Stunde avancierte der kurz zuvor eingewechselte Simon Ammann zum Pechvogel, als er eine Duracher Ecke mit seinem ersten Ballkontakt ins eigene Tor bugsierte. (AZ) Lokalsport SZSchiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Richard Gumpinger (12.), 1:1 Tobias Seger (18.), 1:2 Tim Uhde (45.+1), 2:2 Simon Ammann (59./Eigentor)