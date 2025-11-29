Coskun überragt, Nadjombe desolat: Die Spielernoten für MSV-Aachen

Bei den Aachenern gehörten besonders die Joker zu den besten Spielern, während die Spieler von der Bank der Duisburger kaum merklichen Einfluss aufs Spiel hatten. Insgesamt verdiente sich Can Coskun - auch durch zwei direkte Torbeteiligungen - die beste Note aller Akteure. Auf Seiten der Aachener hatte mit Pierre Nadjombe besonders sein Gegenüber immense Probleme, auch Jeremias Lorch erwischte keinen guten Tag.

Nach einer erschreckenden ersten Hälfte konnte Alemannia Aachen mit einer deutlichen Leistungsseigerung im zweiten Durchgang immerhin das Endergebnis noch einmal aufhübschen. Der zuvor furiose, wie offensiv kaltschnäuzige MSV Duisburg hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon merklich ein bis zwei Gänge runtergefahren.

Maximilian Braune: Komplett unbeschäftigt in der ersten Hälfte. Abgesehen von so manchem hohen Ball, den er runterpflücken konnte, änderte sich das erst mit dem Anschlusstreffer der Aachener, an dem ihn keine Schuld trifft. Verkürzte in der Nachspielzeit im Eins-gegen-Eins gegen Schroers den Winkel geschickt und verhinderte somit den zweiten Gegentreffer.

Note: 3+

Tobias Fleckstein: Zunächst nur selten wirklich von den Aachener Vorstößen in Bedrängnis gebracht. Hatte früh bei zwei Eckstößen den Schädel am Ball, konnte diesen aber nicht entscheidend aufs Tor bringen. Hatte defensiv viel mit Top-Torjäger Gindorf zu tun und machte seine Sache ordentlich.

Note: 2

Rasim Bulic: Mittelfeldmotor, immer wieder aktiv im Spielaufbau und wesentlich für die Struktur im Duisburger Spiel.

Note: 2-

Christian Viet: Leitete den ersten Treffer durch einen starken Pass in die Spitze ein, konnte darüber hinaus nicht viele entscheidende Akzente setzen.

Note: 3+

Conor Noß: Nutzte seine erste echte Chance auf bemerkenswerte Weise, fungierte auch darüber hinaus als Unruheherd für den Aachener Defensivverbund. Leitete unter anderem auch das 2:0 mit einem Lauf auf die letzte Kette ein. Harmonierte immer wieder im Zusammenspiel mit Bitter auf der rechten Seite. Glänzte mit Spielwitz und schneller Entscheidungsfindung.

Note: 2+

Steffen Meuer: Agierte in der Sturmspitze. Stetige Präsenz im Offensivspiel, zeigte sich kaltschnäuzig bei seiner ersten echten Chance, hatte aber auch Glück, dass Wiebe seinen Kopfball wesentlich abfälschte. Hätte wenig später nach Hereingabe von Bitter auch schon für die Vorentscheidung sorgen können, doch drückte die Kugel knapp am Pfosten vorbei. Im zweiten Durchgang mit deutlich weniger Aktionen.

Note: 2-

Leon Müller: Hatte Glück, dass sein strafwürdiges Handspiel im Strafraum nicht mit einem Elfmeter geahndet wurde. Kam nach einer persönlich ordentlichen Anfangsphase auch in eine Abschlussposition, zirkelte seinen Versuch aus der Distanz knapp am linken Kreuzeck vorbei. Ansonsten eine grundsätzlich fehlerlose Vorstellung, durfte sich im Nachgang auch das Extralob von Dietmar Hirsch einholen.

Note: 2

Can Coskun: Wie gewohnt sehr umtriebig auf der linken Seite. Bereitete das 2:0 mit einer punktgenauen Flanke auf Meuer vor und ließ Wegmann mit einer geschickten Bewegung vor dem 3:0 alt aussehen, belohnte sich entsprechend für eine sehr auffällige Vorstellung, wobei er auch von erstaunlich vielen Räumen auf der rechten Seite der Kaiserstädter profitierte.

Note: 1-

Joshua Bitter: Gewohnt zuverlässig und ohne große Fehler, sowie mit entscheidenden Akzenten nach vorne. Hatte nach einer rundum gelungenen Vorstellung vorzeitig Feierabend. Holte sich jedoch auch seine fünfte Gelbe Karte ab.

Note: 2

Patrick Sussek: Konnte nur für seine Tiefenläufe im ersten Durchgang in Erscheinung treten, schwamm ansonsten in den Duisburger Sturmläufen einfach mit. Vereinzelte Dribblings im zweiten Durchgang blieben zumeist ohne Ertrag oder endeten in Ballverlusten.

Note: 3-

Alexander Hahn: Wie Fleckstein musste er im ersten Durchgang kaum in Erscheinung treten, ohne wesentliche Fehler. Gegen stärker werdende Aachener hielt der Defensivverbund dann größtenteils stand.

Note: 2-

Mert Gökcan: Nach seinem Startelfeinsatz in Hoffenheim erst einmal rausrotiert, sammelte in der Schlussphase weder positive noch negative Argumente für zukünftige Einsätze.

Note: -

Jesse Tugbenyo: Wirkte in manchen Umschaltsituationen für die Duisburger im zweiten Durchgang mit. Musste sich ansonsten größtenteils um die Defensive kümmern.

Note: -

Max Dittgen: Konnte in seinen knapp zehn Minuten Einsatzzeit nicht mehr nennenswert in Erscheinung treten.

Note: -

Thilo Töpken: Hatte mit seinem Drehschuss in der 83. Spielminute noch einen ordentliche Möglichkeit zur Vorentscheidung, ging ansonsten in der besseren Phase der Aachener unter.

Note: -

Alemannia Aachen

Jan Olschowsky: Konnte einem in der ersten Hälfte Leid tun. Ohne echte Abwehrchance bei allen drei Gegentreffern, durfte sich auch ansonsten kaum auszeichnen. Konnte immerhin im zweiten Durchgang eine gefährliche Hereingabe in den Strafraum entschärfen.

Note: 4+

Sasa Strujic: Über seine Seite brannte bei weitem nicht so viel an, wie bei seinem Gegenüber Nadjombe. Leistete wiederum nach vorne wenig bis keine nennenswerte Aktionen. Wurde vorzeitig durch Scepanik abgelöst.

Note: 4

Jeremias Lorch: Agierte teilweise wie ein Fremdkörper in der eigenen Mannschaft, mit teils haarsträubenden Fehlern im eigenen Ballbesitz und ohne positive Aktionen gegen den Ball. Verließ gelb vorbelastet die Partie vorzeitig. Die stärkste Phase der Aachener fand ohne ihn statt.

Note: 5

Bentley Baxter Bahn: Zunächst grundsätzlich abgemeldet auf der rechten Seite. Konnte dem komplett überforderten Nadjombe auch keine nennenswerte Unterstützung leisten. Später im Zentrum hatte er sich etwas gefangen, mit deutlich mehr Präsenz in offensiven und defensiven Duellen.

Note: 3-

Mehdi Loune: Sehr bemüht, suchte mit seiner Dynamik oft den Weg nach vorne, doch ohne wirklichen Ertrag. Konnte gegen die Duisburger Sturmläufe schlussendlich auch nicht viel entgegensetzen. Rückte im zweiten Durchgang weiter nach vorne in der Formation. Einer der auffälligeren Spieler auf Seiten der Aachener, durfte dann aber auch frühzeitig duschen gehen. Auch er stand für die beste Phase der Alemannia nicht mehr auf dem Platz.

Note: 3-

Lars Gindorf: Lebt als Stürmer natürlich von Bällen in die Spitzen, von denen er in der ersten Hälfte herzlichst wenig gesehen hat. Hätte die Alemannia im zweiten Durchgang aus vielversprechender Freistoßposition wieder ins Spiel bringen können, zielte jedoch zu hoch. Konnte in einer desolaten ersten Hälfte auch nicht positiv herausstechen.

Note: 4

Mika Schroers: Mit nur ganz wenigen Ballkontakten in der ersten Hälfte. Blieb darüber hinaus bei seinen Dribblings zumeist hängen. Hatte in der Nachspielzeit die Riesenchance auf das 2:3, brachte sich aber mit einem schlechten ersten Kontakt in keine optimale Position und scheiterte dann an Braune.

Note: 4-

Danilo Wiebe: Fand in der Innenverteidigung nur selten richtig ins Spiel, lenkte den zweiten Duisburger Treffer unglücklich ins eigene Tor. Oft gesucht im Aufbau, doch ohne die finale Durchschlagskraft. Im zweiten Durchgang vergleichsweise auch deutlich souveräner gegen nicht mehr allzu forsche Duisburger.

Note: 4+

Pierre Nadjombe: Ließ dem MSV auf seiner Seite regelmäßig Platz für gefährliche Vorstöße, konnte sich im eigenen Ballbesitz auch kaum am Spielaufbau beteiligen. Agierte trotz seines Tempos immer wieder zu hektisch und ungeschickt in Defensivaktionen.

Note: 5

Marius Wegmann: Kam in der Entstehung zum 0:1 zu spät und ließ in der daraus entstehenden Lücke Noß durchstarten, leitete damit den Anfang des Aachener Unheils ein. Auch beim 0:3 wesentlich beteiligt, gab sich hüftsteif im Zweikampf mit Coskun. Konnte in der zweiten Hälfte ein paar vertikale Pässe an den Mann bringen und umgeht so die schlechteste Note.

Note: 5

Niklas Castelle: Konnte kaum in Erscheinung treten, wurde auch schon frühzeitig erlöst, ihn ersetzte Richter für die zweiten 45 Minuten.

Note: 5

Marc Richter: Kam für den blassen Castelle und konnte immerhin manche Bälle in der Spitze festmachen. Im Ansatz so manch gute Offensivaktion, bei seiner einzigen nennenswerten Abschlussmöglichkeit konnte er einen Kopfball kurz vor Schluss nicht ordentlich drücken.

Note: 3-

Faton Ademi: Mit einem abgeklärten Auftritt für sein junges Alter. Trat in manchen Defensivzweikämpfen in den Vordergrund und ließ die Schwarz-Gelben mit seinem Treffer noch einmal hoffen.

Note: 3+

Florian Heister: Kam mit Ademi und leitete so auch gemeinsam einen zarten Umschwung ein. Brach einmal gegen weit aufgerückte Duisburger durch, konnte den Ball im ersten Moment aber nicht verarbeiten und verpasste so das Zuspiel auf den freistehenden Gindorf.

Note: 3

Lukas Scepanik: Bereitete den Anschlusstreffer durch Ademi mit seinem Freistoß vor. In einer sonst hektischen Schlussphase ohne entscheidende Aktionen.

Note: -

Emmanuel Elekwa: Sollte noch einmal für physische Präsenz und zusätzliche offensive Qualität sorgen. Hatte dabei nicht viele Szenen, holte sich mit einem harten Einsteigen kurz vor Schluss noch den Gelben Karton ab.

Note: -