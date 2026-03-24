Coskun Quindt neuer Sportlicher Leiter beim FC Zons

– Foto: FC Zons

Der FC Zons hat auf seinem Weg zum Neuaufbau einen weiteren Schritt getan und einen neuen Sportlichen Leiter an seine Reihen gebunden. Coskun Quindt ist nun der Verantwortliche für die Kaderplanung und sportliche Ausrichtung des Traditionsclubs, dessen Erste Mannschaft nach dem Rückzug aus der Kreisliga A künftig in der Kreisliga B antreten muss.

Für den Klub gespielt und die Zweite trainiert

Der 44-Jährige, der früher für den FC Zons gespielt und in der Saison 2023/24 die Zonser Zweitvertretung trainiert hat, freut sich auf die neue Aufgabe. "Die Gespräche mit dem Vorstand waren sehr positiv. Ich möchte nun meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein wieder in ruhiges Fahrwasser gerät", sagt Quindt. Aktuell sei er dabei, sich einen genauen Überblick über den Ist-Zustand zu verschaffen. "Die ersten vielversprechenden Gespräche mit den aktuellen Spielern habe ich bereits geführt, weitere werden nun folgen." Quindt setzt den Schwerpunkt auf junge und heimische Spieler. Nach dem großen Aderlass in der noch laufenden Saison ist der FC Zons auf Neuzugänge angewiesen. "Die werden auch kommen. Derzeit laufen Verhandlungen", fügt Quindt hinzu.

Eine entscheidende Rolle spielt der künftige Trainer, den der Verein spätestens in drei Wochen präsentieren will. Im Fokus stehen zwei erfahrene Kandidaten, die derzeit noch bei anderen Vereinen auf der Kommandobrücke stehen. "Diese Gespräche müssen wir zunächst abwarten, ehe wir hoffentlich einen neuen Coach verkünden können", erklärt Inge Dappen, Vorstandsmitglied und für den Spielbetrieb Verantwortliche.