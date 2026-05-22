Correia: „würde Amy noch ein, zwei Tore gegen Belgien wünschen“

Amy Thompson (M.) ist zum Abschluss ihrer Karriere zurück im Nationalkader – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der Kader der FLF-Frauen für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele gegen Belgien wurde nach dem Doppeltermin in Ungarn gegen Israel auf einigen Positionen angepasst. Leila Schmit fehlt so z.B. aus privaten Gründen, auf Rachel Kirps verzichtet man u.a. auch, weil sie noch ein wichtiges Spiel mit ihrem Verein zu absolvieren hat und die Abwesenheiten von Cherkane, Fernandez Berenguer, Serra und Conte sind durch schulische Verpflichtungen zu erklären.

Fiorucci, Machado und Leite kehren nach Verletzung zurück in das Aufgebot und Faria sowie Alves haben sich aufgrund zuletzt guter Leistung ihre Nominierung laut Trainer Daniel Zirbes verdient. Edina Kocan fehlte im April berufsbedingt, ist für die Juni-Termine aber wieder an Bord. Heraus sticht aber vor allem die Berufung von Stürmerin Amy Thompson, die damit noch einmal die Gelegenheit bekommen wird, Länderspiele zu bestreiten, bevor sie ihre Karriere beenden wird. „Ich würde Amy noch ein, zwei Tore gegen Belgien wünschen“ erklärte Trainerin Crisitina Correia auf die Frage hin, was sie Amy zu ihrem Abschied wünscht.