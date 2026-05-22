Correia: „würde Amy noch ein, zwei Tore gegen Belgien wünschen“

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Der Kader der FLF-Frauen für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele gegen Belgien wurde nach dem Doppeltermin in Ungarn gegen Israel auf einigen Positionen angepasst. Leila Schmit fehlt so z.B. aus privaten Gründen, auf Rachel Kirps verzichtet man u.a. auch, weil sie noch ein wichtiges Spiel mit ihrem Verein zu absolvieren hat und die Abwesenheiten von Cherkane, Fernandez Berenguer, Serra und Conte sind durch schulische Verpflichtungen zu erklären.
Fiorucci, Machado und Leite kehren nach Verletzung zurück in das Aufgebot und Faria sowie Alves haben sich aufgrund zuletzt guter Leistung ihre Nominierung laut Trainer Daniel Zirbes verdient. Edina Kocan fehlte im April berufsbedingt, ist für die Juni-Termine aber wieder an Bord. Heraus sticht aber vor allem die Berufung von Stürmerin Amy Thompson, die damit noch einmal die Gelegenheit bekommen wird, Länderspiele zu bestreiten, bevor sie ihre Karriere beenden wird. „Ich würde Amy noch ein, zwei Tore gegen Belgien wünschen“ erklärte Trainerin Crisitina Correia auf die Frage hin, was sie Amy zu ihrem Abschied wünscht.
Zum Gegner meinte Zirbes am Freitagvormittag: „Belgien wird eine ganz schwere Aufgabe werden, dessen sind wir uns bewusst.“ Man habe sich Video-Aufzeichnungen der belgischen Spiele gegen Schottland und Israel angeschaut. Der Schluss daraus ist laut dem Trainer folgender: „Belgien liegt auf Augenhöhe mit Schottland. Es werden zwei sehr Spiele für uns, wir sind realistisch genug um das Ganze einzuschätzen.“
Dem stimmte Correia zu: „Es werden schwere Spiele, aber die Mädels trainieren jeden Tag, um sich an solchen Gegnern zu messen.“ Dabei hob sie die individuelle Klasse und die Erfahrung auf internationalem Niveau vom Nachbarland hervor. „Aber wir wollen uns auch beweisen.“ Zirbes meinte, dass man am zweiten Spiel gegen Israel anknöpfen möchte. Da man davon ausgeht, dass Belgien auch auf die Tordifferenz schaut, bestünde die Aufgabe darin, „so wenige Torschüsse wie möglich und keine Tore zuzulassen.“
Das Hinspiel der Löwinnen wird am 5.Juni um 20:15 Uhr passenderweise in Löwen angepfiffen, das Rückspiel an der Escher „Grenz“ findet am 9.Juni um 19 Uhr statt.
Tor: Goetz, Jung, Oberweis, Schlimé
Abwehr: Alves, Barbosa, Faria, Freymann, Kremer, Leite, Lourenco, Machado, Mateus
Mittelfeld: Barbosa de Sousa, Estevez Garcia, Fiorucci, Kocan, Lavinas, Miller, Miny, Schmit Ch.
Angriff: Besch, Dietrich, Dos Santos, Jorge, Thompson