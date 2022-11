Corona: Victorias Traditionsspiel gegen Holstein Kiel fällt aus! Es wäre ein großes Highlight und auch eine große Ehre für den SC Victoria gewesen, die Profis von Holstein Kiel zu empfangen. Dann eben nächstes Jahr.

Für den SC Victoria Hamburg sollte es DAS Spektakel im Jahr 2022 werden: Ein Duell zwischen Vicky`s Oberligamannschaft und den Profis von Holstein Kiel, die in der 2. Bundesliga spielen. Eigentlich hätte die Partie am kommenden Dienstag im Stadion Hoheluft stattfinden sollen. Doch wie der SCV am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekanntgab, muss das Spiel auf einen unbestimmten Termin im Jahr 2023 verschoben werden.