Corona-Ausbruch beim VfV 06: NFV setzt Spiel ab! Acht Spieler betroffen - Verein setzt Mannschaftstraining ab sofort aus

Corona ist zurück - und das mit voller Wucht: Gleich acht Spieler des VfV 06 Hildesheim sind aktuell infiziert. Das Mannschaftstraining ist ab sofort und bis auf Weiteres unterbrochen. Die für Sonntag, 9. Oktober, in Drochtersen angesetzte Regionalligapartie wurde deshalb am Mittwochmittag vom Norddeutschen Fußballverband abgesetzt. Neuer Termin ist Mittwoch, 19. Oktober, 19.30 Uhr.

Bereits bei der letzten Partie am Freitag in Hannover fielen vier Spieler aus, jetzt sind vier weitere Akteure hinzugekommen. Zu viel, um einen fairen sportlichen Wettkampf austragen zu können - und zu riskant, um nicht noch weitere Spieler anzustecken, so die Argumentation des VfV 06 Hildesheim.