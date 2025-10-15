Cornelius Pfeiffer verlängert: Vorbild für alle Hachinger Talente

Es läuft derzeit wieder richtig rund für die SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern. Zuletzt gab`s zwei Kantersiege gegen die SpVgg Greuther Fürth II (5:2) und in Hankofen (6:1) zu feiern. Zur guten Laune rund um den Sportpark passt diese Personalmeldung: Cornelius Pfeiffer hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das haben die Vorstädter am heutigen Mittwoch bekanntgegeben.

Der 19-Jährige Offensivspieler, der seit Sommer zum Profikader gehört, wechselte im August 2018 ins Hachinger Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und durchlief bei den Rot-Blauen seitdem alle Jugendmannschaften von der U13 bis zu den Profis. In der U17-Nachwuchsliga erzielte er zehn Tore in 22 Spielen, in der U19-Bundesliga kam er auf elf Treffer in 22 Partien und war damit jeweils Hachings Top-Scorer.



In der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern hat sich Cornelius Pfeiffer ebenfalls schon seine Meriten verdienen können. In allen 13 Partien kam er zum Einsatz, elfmal von Beginn an. Dabei gelangen im bisher fünf Treffer.

Markus Schwabl, Sportdirektor, lässt in einer Presseerklärung wissen: "Coco ist das beste Beispiel dafür, wie der Weg durch die Nachwuchsteams bis hin zur ersten Mannschaft verlaufen kann. Ihm wurde nichts geschenkt, er hat sich durch seinen Ehrgeiz und seinen Willen alles hart erarbeitet, was ihn zu einem Vorbild für unsere Talente aus dem NLZ macht. Er hat die Haching-DNA verinnerlicht und ist bereits in seiner ersten Herrensaison zu einem enorm wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass wir ihn über die Spielzeit hinaus an uns binden konnten, weil seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist."