Cornelissen zeigt sich vor Schicksalsspiel gegen Holzheim optimistisch

Für Cornelissen ist das Spiel gegen Holzheim von besonders hoher Bedeutung. – Foto: Markus Becker

Auf dem Papier zeigte die Formkurve der DJK Adler Union Frintrop zuletzt nach unten. Nach drei knappen Niederlagen tummelt sich der Aufsteiger inmitten des weiterhin dicht besiedelten Kampfs um den Klassenerhalt.

Besonders dem Derby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen und dem Duell mit Tabellennachbar VfB Homberg trauert Trainer Marcel Cornelissen ein Stück weit hinterher. "Das waren Spiele auf Augenhöhe."

Lediglich die Niederlage beim KFC Uerdingen nimmt er bewusst aus der Bewertung heraus: "Da waren wir chancenlos, das war verdient.“ In den anderen Spielen hingegen habe seine Mannschaft durchaus mithalten können – nur eben ohne den entscheidenden Punch vor dem Tor.

Gerade in einer in diesem Jahr besonders ausgeglichenen Oberliga machen auch Kleinigkeiten den Unterschied: "Der Gegner hat zwei, drei Chancen und macht eine, wir haben auch zwei, drei – und machen sie nicht.“ Entscheidende Situationen fallen in einer solchen Phase schlichtweg gegen die Frintroper aus. Gegen ETB etwa habe sein Team laut Videoanalyse einen Elfmeter bekommen müssen.

Das Grundproblem bleibt jedoch die Chancenverwertung, die sich auch nur bedingt trainieren lässt: "Ich kriege keine Drucksituationen vom Spiel ins Training geschoben. Man muss einfach hoffen, dass einer mal reingeht - egal wie. Aber wir werden aus dieser Phase auch herauskommen“

Sechs-Punkte-Spiel gegen Holzheim

Die Tabelle macht die Lage zusätzlich brisant. Die gesamte untere Tabellenhälfte darf sich noch nicht ihrer Ligazugehörigkeit sicher sein. Dazu kommt, dass womöglich sogar vier Teams aus der Oberliga absteigen. So hat für Cornelissen das Duell mit der Holzheimer SG, einem direkten Konkurrenten, einen besonders hohen Stellenwert: "Ich glaube, der Verlierer wird sich sehr, sehr schwer tun, die Klasse zu halten.“