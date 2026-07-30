Cornelissen nimmt Favoritenrolle an, sieht aber noch Luft nach oben

Cornelissen gilt mit Union Fritrop als einer der Favoriten auf die Landesliga-Krone. – Foto: Arno Wirths

Mit dem dramatischen Oberliga-Abstieg und den anschließend zurückgezogenen Zusagen einiger Spieler hatte die DJK Adler Union Frintrop im Sommer zunächst einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Wenige Wochen später hat sich das Bild allerdings deutlich gewandelt. Die Vorbereitung verlief äußerst erfolgreich, der Landesliga-Absteiger gewann unter anderem gegen die Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck (2:1) und DJK TuS Hordel (1:0).

Viel Selbstvertrauen, aber auch noch Luft nach oben

Trainer Marcel Cornelissen bremst die Euphorie trotz der positiven Resultate jedoch etwas ein. "Natürlich haben wir die beiden Spiele gewonnen. Aber gegen Schermbeck hatten wir in der zweiten Halbzeit große Probleme, als sie ihre beste Elf auf den Platz gebracht haben. Und auch gegen Hordel war gerade die zweite Halbzeit nicht gut. Da war Hordel die bessere Mannschaft", ordnet der Coach die Siege ein.

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Er weiß aber auch, dass die Ergebnisse nicht zufällig zustande gekommen sind. "Wenn man zwei Oberligisten schlägt, dann macht man das nicht mit einer blinden Truppe. Die Qualität muss man schon einbringen."

Vor allem das gewachsene Selbstverständnis seiner Mannschaft stimmt Cornelissen optimistisch. "Wir nehmen momentan sehr viel Selbstvertrauen mit. Wir haben eine hohe Selbstverständlichkeit in unserem Spiel entwickelt und merken, dass wir mit solchen Gegnern mithalten können."

Dennoch sieht der Trainer noch einige Baustellen. "Mit dem Ball war das zuletzt teilweise nicht gut. Wir haben in den kommenden zwei Wochen noch jede Menge Verbesserungspotenzial, an dem wir arbeiten müssen."

Personell hielt sich der nach einem Abstieg häufig zu erwartende Umbruch tendenziell im Rahmen. Zwar zog für Cornellisen besonders der Wechsel von Leif Linnig zur SpVg Schonnebeck eine schmerzhafte Lücke nach sich, insgeamt konnte das Team aber die weiteren Abgänge personell gut verkraften. Dafür verstärken neun externe Zugänge den Landesliga-Kader von Marcel Cornelissen, darunter mit Bjarne Neumann, Mick Matthes, Lasse Dittner und Joel Frenzel gleich vier Spieler vom VfB Bottrop. Hinzu kommen Noah Daragmeh (VfB Homberg), Joel Nowak (eigene Jugend), Leon Zielonka (SG Finnentrop/Bamenohl), Linus Thamm (SC Werden-Heidhausen) und Jayden Paul (ETB Schwarz-Weiß Essen). Rein von der Qualität des Aufgebots dürfte die DJK Adler Union Frintrop damit zu den am stärksten besetzten Mannschaften der Landesliga zählen.

Cornelissen lobt vor allem die Breite seines Aufgebots. "Wir sind auf nahezu jeder Position doppelt besetzt", sagt er. "Gleichzeitig haben wir einen Kern, der viel Verständnis dafür hat, wie wir Fußball spielen wollen."

Dabei rechnet er damit, dass viele der Zugänge zunächst behutsam herangeführt werden. "Ich glaube aktuell nicht, dass im ersten Pflichtspiel viele Neue in der Startelf stehen werden", verrät der 38-Jährige. Viele von den Neulingen müssen demnach noch erst in die Rollen und die gewachsenen Ansprüche am Wasserturm hineinwachsen. Cornelissen sieht seine Truppe dahingehend aber auch auf einem guten Weg.

"Von der Favoritenrolle können wir uns nichts kaufen"

Dass Frintrop nach dem Oberliga-Abstieg vielerorts als Titelanwärter gehandelt wird, überrascht Cornelissen nicht. "Als die Gruppeneinteilung kam, war mir klar, dass wir wahrscheinlich in fast allen Fällen genannt werden. Wir sind der einzige Absteiger in der Liga." Der Trainer nimmt diese Rolle zwar an, misst ihr aber wenig Bedeutung bei. "Von einer Favoritenrolle kann ich mir überhaupt nichts kaufen. Sie ist eine Belohnung für die vergangenen Jahre, aber keine Garantie, dass man diesen Status auch erfüllt." Den eigenen Anspruch formuliert er dennoch klar. "Wir wollen oben mitspielen. Alles andere wäre enttäuschend."

Einen großen Pluspunkt sieht Cornelissen in der Stimmung innerhalb der Mannschaft. "Ich bin optimistisch gestimmt, dass wir diese Gruppendynamik hinbekommen, die uns immer ausgezeichnet hat. Wenn Spieler ihren Urlaub unterbrechen oder sogar einfliegen, um beim Trainingslager dabei zu sein, dann ist das ein starkes Zeichen."