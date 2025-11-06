Cornel Kaden tritt als Kostheim-Trainer zurück

Trainerwechsel beim TuS Kostheim. – Foto: Marita Klemt - Archiv

Kostheim. B-Ligist Kostheim 05 erlebt aktuell turbulente Wochen. Das Topspiel gegen SKC Munzur wurde nach dem Zusammenbruch eines Kostheimers abgebrochen. „Er hat sich zum Glück schnell stabilisiert. Es scheint sich um eine Herzmuskelentzündung zu handeln. Auf dem Platz werden wir ihn leider erstmal länger nicht sehen, aber das Wichtigste ist, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht und er sich jetzt erholt“, gibt Kostheims Vorstandsmitglied Steffen Künz ein Update.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Partie wurde beim Stand von 1:0 für Munzur in der 88. Minute abgebrochen. „Das Urteil ist mittlerweile schon da. Das Spiel bleibt beim 1:0 und wir bekommen die drei Punkte. Wir freuen uns, dass es dem Spieler soweit gut geht. Das ist das Wichtigste“, betont Munzur-Trainer Tolga Yildiz. Das Spiel gegen Munzur war derweil das letzte unter der Regie von Cornel Kaden.

Rücktritt aus persönlichen Gründen „Er hat aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Das ist natürlich wahnsinnig schade. Wir sind ihm unglaublich dankbar. Wir sind unter ihm Meister geworden. Er hat sehr viel für uns getan und war bis zum Ende sehr engagiert. Die Tür steht in Kostheim für ihn jeder Zeit offen. Wir wünschen ihm nur das Beste“, ist Steffen Künz voller Dankbarkeit. Beim Spiel am Sonntag um 17 Uhr gegen Amöneburg übernehmen interimsweise Mittelfeldspieler Marc Cézane und Steffen Künz. „Kommende Woche werden wir dann schon einen neuen Trainer präsentieren“, scheint Künz‘ Nachfolger-Suche schnell erfolgreich gewesen zu sein. Der neue Coach darf sich dann auf eine intakte B-Liga-Truppe freuen, die sich als Aufsteiger schnell im Spitzenfeld festgesetzt hat.