Coric-Nachfolger: Gerhard Lösch übernimmt bei Landesliga-Absteiger Forstinning

Der gebürtige Münchner schlug vor sieben Jahren zusammen mit der Familie sein Domizil in Markt Schwaben auf und erreicht seinen neuen Verein nach eigener Aussage „praktisch vor der Haustür“. Neben der räumlichen Nähe spricht natürlich auch das Potenzial und die Infrastruktur für den VfB. „Das wird eine interessante Aufgabe. Die Voraussetzungen sind auf alle Fälle sehr gut“, so Lösch.

Der 37-jährige Lizenzinhaber verbrachte seine aktive Zeit beim TSV Milbertshofen und der SpVgg Unterhaching, ins Trainergeschäft stieg Lösch gleich einmal in der Bezirksliga beim TSV Eching ein. Zuletzt fungierte der neue Chef an der Forstinninger Seitenlinie überaus erfolgreiche, vier Jahre beim FSV Pfaffenhofen, den er von der Bezirksliga bis auf Rang drei in der abgelaufenen Landesliga-Saison führte.

Zusammen mit Herndl wird der Neutrainer in den kommenden Wochen eine schlagkräftige Bezirksliga-Truppe aus dem bestehenden Kader und einigen Neuzugängen zusammenstellen.