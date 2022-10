Cordi „nicht wettbewerbsfähig“ – Spielabsage gegen Hamm United In einer Pressemitteilung erklären die Clubverantwortlichen, wie es zu dieser Absage/Verschiebung kam.

In der englischen Woche der Oberliga Hamburg verlor Concordia am vergangenen Dienstag beim TuS Osdorf mit 0:2 und rutschte damit auf den siebten Tabellenplatz. Diese Partie bestritten die Wandsbeker allerdings auch schon mit argen Personalsorgen. Nun ist es aber soweit gekommen, dass das am Freitagabend angesetzte Duell gegen Hamm United FC abgesagt werden muss, da Cordi nicht mehr wettbewerbsfähig sei, wie die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung klarstellen.