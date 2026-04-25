Cordi-Negativserie geht weiter: Bramfeld fehlt nur noch ein Punkt Landesliga Hansa: Bramfelder SV gewinnt klar, Concordia Hamburg lässt Punkte liegen, VfL Lohbrügge schlägt SC Condor Hamburg, Altengamme verkürzt im Titelrennen. von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 28. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Titelrennen weiter verschärft. Tabellenführer Concordia Hamburg ließ erneut Punkte liegen, während der Bramfelder SV und der SV Altengamme ihre Aufgaben lösten und näher heranrücken. Auch im Verfolgerfeld gab es Bewegung, denn der VfL Lohbrügge setzte mit einem Sieg gegen den SC Condor Hamburg ein Ausrufezeichen.

Der ASV Hamburg hat sich im unteren Mittelfeld Luft verschafft und den Sport-Club Eilbek klar geschlagen. Nach torloser erster Hälfte brachte Ardnan Ousman Fricke die Gastgeber in Führung (47.), ehe Lion Jona Jodeit (56.) und Mertkan Mehmed Hasan (63.) schnell erhöhten. Der Anschlusstreffer von Tugay Durgut (82.) änderte nichts mehr, da Yurii Sachko in der Nachspielzeit den Endstand markierte (90.+2). Eilbek bleibt tief im Tabellenkeller.

Der VfL Lohbrügge hat dem SC Condor Hamburg einen empfindlichen Dämpfer verpasst. Jannis Robert Pangalos brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung (38.), ehe Simon-Manuel Adam im zweiten Durchgang nachlegte (65.). Condor verpasst damit die Chance, weiter Druck auf die Spitzengruppe auszuüben, während Lohbrügge sich im oberen Mittelfeld festsetzt. ________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag