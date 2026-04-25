 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Cordi-Negativserie geht weiter: Bramfeld fehlt nur noch ein Punkt

Landesliga Hansa: Bramfelder SV gewinnt klar, Concordia Hamburg lässt Punkte liegen, VfL Lohbrügge schlägt SC Condor Hamburg, Altengamme verkürzt im Titelrennen.

von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung.
Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Landesliga Hansa
Concordia
HSV BU
USC Paloma II
Bramfeld

Der 28. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Titelrennen weiter verschärft. Tabellenführer Concordia Hamburg ließ erneut Punkte liegen, während der Bramfelder SV und der SV Altengamme ihre Aufgaben lösten und näher heranrücken. Auch im Verfolgerfeld gab es Bewegung, denn der VfL Lohbrügge setzte mit einem Sieg gegen den SC Condor Hamburg ein Ausrufezeichen.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Gestern, 18:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
1
4
Abpfiff

Der SV Altengamme wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht und stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase. Jonas Friedrich Buck (2.) und Niko Reimers (8.) sorgten für einen Blitzstart, ehe Philip Alpen (25.) früh auf 3:0 erhöhte. Der Hamm United FC kam durch Onur Tunc (83.) noch einmal zum Anschlusstreffer, doch erneut Buck stellte den alten Abstand wieder her (87.). Altengamme bleibt mit 52 Punkten mittendrin im Titelrennen, während Hamm trotz ordentlicher Phase weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.

Gestern, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
4
1
Abpfiff

Der Bramfelder SV hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den SC Vier- und Marschlande klar mit 4:1 geschlagen. Kilian Oelrich (2.) und Leon Alexander Zschätzsch (13.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe ein Foulelfmeter von Flemming Polster kurz vor der Pause verkürzte (45.). Im zweiten Durchgang stellten Martin Fedai (60., Foulelfmeter) und Edward Pfister (87.) den verdienten Sieg sicher. Mit nun 55 Punkten rückt Bramfeld bis auf einen Zähler an die Spitze heran.

Gestern, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
2
2
Abpfiff

Tabellenführer Concordia Hamburg musste erneut einen Rückschlag hinnehmen und kam gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste gingen durch einen Foulelfmeter von Yannik Lux in Führung (22.), ehe Farukhan Bulut nach der Pause ausglich (48.). Nach dem erneuten Rückstand durch Christian David Bento Waldheim (69.) rettete Ishmael Schubert-Abubakari per Foulelfmeter in der Schlussphase zumindest einen Punkt (85.). Concordia bleibt mit 56 Punkten vorne, doch der Vorsprung schmilzt weiter.

Gestern, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
1
2
Abpfiff

Der USC Paloma II hat beim Oststeinbeker SV einen Rückstand gedreht und wichtige Punkte im Mittelfeld gesammelt. Zwar brachte Youssef Ben Mustapha Sbou die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (11.), doch nach der Pause glichen Max Nicolai Selch (48.) und Emil Alfons Appel (52., Foulelfmeter) die Partie aus und drehten sie endgültig. Paloma festigt damit Rang sieben, während Oststeinbek im unteren Tabellenbereich bleibt.

Gestern, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
0
1
Abpfiff

Lange Zeit sah es nach einem torlosen Remis aus, ehe der FC Voran Ohe spät zuschlug. Oguzhan Acar erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte. Ohe verbessert sich auf 45 Punkte und bleibt im erweiterten Verfolgerfeld, während der Barsbütteler SV im Mittelfeld stagniert.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
4
1
Abpfiff

Der ASV Hamburg hat sich im unteren Mittelfeld Luft verschafft und den Sport-Club Eilbek klar geschlagen. Nach torloser erster Hälfte brachte Ardnan Ousman Fricke die Gastgeber in Führung (47.), ehe Lion Jona Jodeit (56.) und Mertkan Mehmed Hasan (63.) schnell erhöhten. Der Anschlusstreffer von Tugay Durgut (82.) änderte nichts mehr, da Yurii Sachko in der Nachspielzeit den Endstand markierte (90.+2). Eilbek bleibt tief im Tabellenkeller.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
2
0
Abpfiff

Der VfL Lohbrügge hat dem SC Condor Hamburg einen empfindlichen Dämpfer verpasst. Jannis Robert Pangalos brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung (38.), ehe Simon-Manuel Adam im zweiten Durchgang nachlegte (65.). Condor verpasst damit die Chance, weiter Druck auf die Spitzengruppe auszuüben, während Lohbrügge sich im oberen Mittelfeld festsetzt.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
15:00
Spieltext TSV Ahrensb. - Rahlstedt

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV

19. Spieltag
Fr., 08.05.26 18:30 Uhr Hamm United FC - ASV Hamburg
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Barsbütteler SV
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - VfL Lohbrügge
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Altengamme
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Ahrensburger TSV
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Rahlstedter SC
Sa., 09.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - USC Paloma II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - FC Voran Ohe

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