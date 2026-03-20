Cordi baut Führung aus, Altengamme schlägt Bramfeld, BSV gewinnt Krimi

Traf doppelt für Cordi: Jeremy Cristovao Mata Seta. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 23. Spieltag der Landesliga Hansa hat das Bild im oberen Tabellendrittel weiter geschärft. Concordia Hamburg marschiert nach dem 2:0 gegen den FC Voran Ohe mit nun 54 Punkten weiter vorneweg und bleibt auch im 20. Saisonspiel ungeschlagen. Dahinter hat der SV Altengamme das direkte Duell beim Bramfelder SV knapp für sich entschieden und den Rückstand auf Rang zwei verkürzt. Während im Aufstiegsrennen also Bewegung bleibt, sammelten auch andere Teams wichtige Zähler: Der Barsbütteler SV behauptete sich in einem turbulenten Auswärtsspiel beim Oststeinbeker SV, und der SC Vier- und Marschlande landete beim HSV Barmbek-Uhlenhorst einen nennenswerten Erfolg. Ohne Sieger blieb dagegen das Kellerduell zwischen Hamm United FC und dem VfL Lohbrügge, das torlos endete.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Im Verfolgerduell hat der SV Altengamme ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Bramfelder SV, der als Tabellenzweiter in den Spieltag gegangen war, reichte den Gästen ein später Treffer von David Toth in der 79. Minute zum 1:0-Erfolg. Damit steht Altengamme nun bei 39 Punkten und hat den Rückstand auf Bramfeld auf fünf Zähler verkürzt. Für den Bramfelder SV ist die Niederlage besonders ärgerlich, weil die Chance bestand, den zweiten Platz noch fester abzusichern. Stattdessen bleibt es bei 44 Punkten, während Concordia an der Spitze weiter enteilt. Altengamme wiederum untermauert mit dem Auswärtssieg im direkten Duell seine Ambitionen im Rennen um die Vizemeisterschaft.

Der Spitzenreiter hat auch die nächste Prüfung bestanden. Concordia Hamburg gewann gegen den FC Voran Ohe mit 2:0 und baute seine Bilanz auf 17 Siege und drei Unentschieden aus. Lange hielt Ohe die Partie offen, ehe Jeremy Cristovao Mata Seta in der 60. Minute den Bann brach. In der Nachspielzeit sorgte derselbe Spieler mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Für Concordia ist der Sieg nicht nur ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft, sondern auch tabellarisch wertvoll: Durch die Niederlage des Bramfelder SV wächst der Vorsprung an der Spitze nun auf zehn Punkte an, zudem hat die Truppe von Baris Saglem noch ein Nachholspiel mehr in der Hinterhand. Der FC Voran Ohe bleibt bei 34 Punkten und verpasst die Chance, im engen Rennen um Rang vier Boden gutzumachen.

Keine Tore, aber dennoch ein Ergebnis mit Aussagekraft: Hamm United FC holte gegen den VfL Lohbrügge zumindest einen Punkt, bleibt mit nun zehn Zählern aber weiterhin tief im Tabellenkeller. Für die Gastgeber ist jedes Remis im Abstiegskampf zwar ein kleiner Schritt, die Lage bleibt angesichts des Rückstands auf die Konkurrenz jedoch schwierig. Auch der VfL Lohbrügge wird mit dem Punkt nicht wirklich zufrieden sein. Nach zuletzt starken Ergebnissen und dem Sprung ins gesicherte Mittelfeld wäre gegen den Vorletzten mehr möglich gewesen. So steht Lohbrügge nun bei 32 Punkten und verpasst es, an Barsbütteler SV, FC Voran Ohe und SC Condor Hamburg heranzurücken. Das torlose Unentschieden passt damit eher den Gastgebern als den Gästen, ohne die Tabellensituation grundlegend zu verändern.

Der Barsbütteler SV hat sich in einer wilden Partie wichtige Punkte gesichert. Beim Oststeinbeker SV führten die Gäste nach Treffern von Lukas-Tobias Jäckel und Dennis Joseph Boakye bereits mit 4:1, ehe es in der Schlussphase noch einmal eng wurde. Jäckel traf zunächst per Foulelfmeter zum 1:0 und legte nach der Pause das 2:0 nach. Kurz darauf erhöhte Boakye auf 3:0, ehe Eclessias Akplaka den Kontakt für Oststeinbek erzielte. Boakye stellte fast im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder her. Dass es am Ende doch noch spannend wurde, lag an einem späten Doppelpack von David Tiago Gandra Lopes, der den Oststeinbeker SV in der 88. Minute und in der Nachspielzeit auf 3:4 heranbrachte. Für Barsbüttel bedeuten die drei Punkte den Sprung auf 33 Zähler und damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Oststeinbek bleibt mit 21 Punkten im unteren Bereich hängen. Mit etwas mehr Spielzeit wäre womöglich noch der Ausgleich gefallen.

Eine der bemerkenswertesten Überraschungen des Spieltags gelang dem SC Vier- und Marschlande. Beim favorisierten HSV Barmbek-Uhlenhorst setzte sich das Team mit 3:1 durch und verschaffte sich damit Luft im unteren Tabellendrittel. Abiola Dilem Sanni brachte die Gäste früh in Führung, doch Marc Henry Lange glich kurz nach der Pause für Barmbek-Uhlenhorst aus. Anschließend übernahm jedoch wieder Vier- und Marschlande die Kontrolle über das Ergebnis: Tom-Benjamin Sander traf in der 61. und 76. Minute doppelt und entschied die Partie. Durch den Auswärtssieg steht der SC Vier- und Marschlande nun bei 20 Punkten und bleibt in Reichweite zu ASV Hamburg und Oststeinbeker SV. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst verpasst es dagegen, sich weiter nach oben zu orientieren, und bleibt mit 30 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag