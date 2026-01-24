Cordes stellt Amt zur Verfügung

Der FC Epe und Cheftrainer Ralf Cordes gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Nach offenen Gesprächen stellte der Coach sein Amt unter der Woche zur Verfügung. Die sportliche Verantwortung übernimmt vorzeitig Rolf Jörden.

Der FC Epe und Cheftrainer Ralf Cordes haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Cordes stellte sein Traineramt unter der Woche zur Verfügung – eine Entscheidung, die ihm nach Vereinsangaben alles andere als leichtfiel. In offenen und vertrauensvollen Gesprächen entschied er sich, den Weg für eine sportliche Neuausrichtung bereits jetzt freizumachen. Dabei stellte Cordes stets das Wohl der Mannschaft sowie die sportliche Weiterentwicklung des Vereins in den Mittelpunkt.

Der FC Epe bedankte sich ausdrücklich für Cordes’ großen Einsatz, seine offene Art und die erfolgreiche gemeinsame Zeit. Zahlreiche sportliche Erfolge und positive Entwicklungen tragen laut Verein seine Handschrift. Für den weiteren Weg – sportlich wie privat – wünschte der Klub dem scheidenden Trainer alles Gute.

