Cooler Kopf in heißem Derby: Karl Nirschl ist BLEIB FAIR-Monatssieger

Drei starke Kandidaten bewarben sich mit ihren Fairplay-Aktionen im September um den Monatssieg. Die Krone setzten die über 600 Abstimmenden einem 15-Jährigen auf. Karl Nirschl, Kapitän des TSV Musberg, ragte im Bezirkspokalspiel seiner B-Jugend-Mannschaft gegen den benachbarten TSV Leinfelden als besonders fairer Sportsmann heraus.

15-Jähriger beruhigt die Situation

„Es war ein spannendes und anspruchsvolles Spiel“, schrieb Michaela Adam in ihrem Spielbericht. Die Unparteiische, die sich in der Schiedsrichtergruppe Stuttgart engagiert, hatte alle Hände voll zu tun. Die Kapitäne beider Mannschaften unterstützten sie jedoch in einer Art und Weise, „wie ich es selten bei einem B-Junioren-Spiel erlebt habe“, so die Schiedsrichterin.

Als zwei Spieler aneinandergerieten, gingen die Spielführer direkt deeskalierend dazwischen und forderten ihre Mitspieler und Trainer und auch die Zuschauer immer wieder auf, die Entscheidungen der Schiedsrichterin zu akzeptieren. Insbesondere Karl Nirschl habe in der hitzigen Partie ein vorbildliches Verhalten angelegt, das in dieser Altersklasse einzigartig sei, lobte Michaela Adam.

Fairplay wird vom wfv belohnt

Unter allen 15 im September gemeldeten Fairplay-Aktionen ragte Karl Nirschl mit seinem Verhalten heraus – und wird verdientermaßen im Kreise seiner Mannschaft als BLEIB FAIR-Monatssieger ausgezeichnet.

Als solcher darf er sich über eine offizielle DFB-Urkunde, einen Gutschein für den DFB-Fanshop sowie zwei Tickets für ein Spiel seiner Wahl im Verbandsgebiet freuen – von der Kreisliga bis zum Bundesliga-Stadion.