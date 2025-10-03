Cooler Heimerfolg

Im vorgezogenen Punktspiel traf unsere zweite Mannschaft auf die Vertretung aus Vetschau und hatte sich die nächsten drei Punkte auf die Agenda geschrieben. Die Zuschauer sahen dabei viel Einbahnstraßenfußball in Richtung des Gästetores, doch die Chancenverwertung oder die Genauigkeit im Abschluss ließen bei unserer Mannschaft zu wünschen übrig. Glück hatte man dabei in der Anfangsphase, als die Gäste die Führung knapp vergaben. Auf der Gegenseite sah der Gästelinienrichter eine Abseitsposition und verhinderte damit die Heimführung, die wenige Momente später aber doch geschafft war. Die Gäste sorgten in wenigen Momenten und mit nicht sehr großem Aufwand dennoch für kurzweilige Gefahr. Die Oberkante der Latte verhinderte den Ausgleich. Das 2:0 kurz vor der Pause sorgte für etwas Beruhigung in unserer Mannschaft, die das Ergebnis im zweiten Abschnitt sichern uns ausbauen wollten. Nach dem 3:0 war die Partie entschieden und ein Fallrückzieher zum 4:0 ließ die äußeren Temperaturen kurz vergessen. Per Handstrafstoß trafen die Gäste zum 4:1, ehe unsere Mannschaft in den Schlussminuten noch einmal anzog und auf 6:1 erhöhte, ehe noch einmal die Latte Treffer Nummer 7 verhinderte.



Am Ende steht ein ungefährdeter Heimsieg, der in den kommenden Wochen bestätigt werden muss, wenn noch zahlreiche schwere Spiele bis zur Winterpause im Spielpan stehen.