Coole Liveticker-Sprüche vom Wochenende in Württemberg

– Foto: Stephan Goll

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Fabian Eisele nach zuvor ca. 467 Spielen in Folge mit einem Treffer am heutigen Freitagabend tatsächlich ohne eine eigene Kirsche. Krise? Das kläre ich nachher mit ihm in einem Von-Mann-zu-Mann-Vier-Augen-Gespräch. Liveticker von Presse SG Sonnenhof Großaspach

--- Gestern, 15:00 Uhr FC Spraitbach Spraitbach TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. II 2 2 In der 49. Minute beim Spiel FC Spraitbach vs. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, Endstand: 2:2 (So. 09.03.2025, 15:00 Uhr) Die Hand Gottes. Deshalb kein Tor, aber die Hausherren machen so spritzig weiter, wie sie aufgehört haben.

– Foto: Thomas Nast