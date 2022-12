Controguerra neuer Cheftrainer beim CS Sanem

Wie uns bereits am Montag von Seiten des CS Sanem mitgeteilt wurde, hat der Erstdivisionär einen neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Übungsleiter von Kehlen und der Alliance Äischdall, Francesco Controguerra, ist neuer Verantwortlicher auf der Sanemer Trainerbank.

Controguerra folgt damit auf Interimstrainer Sergio Coelho, der Mitte November diesen Posten von Victor Lobo übernommen hatte und von dem sich der Verein vor einem Monat trennte. Coelho selbst wird den Angaben zufolge wieder Co-Trainer.

