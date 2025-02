Contento gründet Fußball-Akademie in Aschheim

Auch für schulische Nachhilfe wird gesorgt – Die Brüder mischen mit

Am 8. März geht im Sportpark Aschheim das erste Sichtungstraining über die Bühne, annähernd 150 Anmeldungen liegen dafür bereits vor: Diego Contento hat seine eigene Fußball-Akademie gegründet und spricht dabei in erster Linie Talente der Jahrgänge 2007 bis 2015 an. „Nach so vielen Jahren im Profifußball – von der Jugend beim FC Bayern bis zur Champions League – möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung jetzt weitergeben“, verkündet der spielende Co-Trainer des Bezirksligisten FC Aschheim in den sozialen Medien: „Diese Akademie ist für alle jungen Fußballer und Fußballerinnen, die mehr wollen, die an sich arbeiten und ihr Spiel auf das nächste Level bringen möchten.“

Der Triple-Gewinner von 2013 ist noch immer nahe dran beim deutschen Rekordmeister, bestens integriert ins Team der „FC Bayern Legends“ und hilft auch in der Fußballschule des FCB. Für den 34-Jährigen ist es wichtig, dass sein Projekt einen eigenen Markenkern hat: So will er den jungen Spielern zum einen „die Basics“ beibringen, wie er es formuliert, und zum anderen Sport mit Bildung verknüpfen. Letzteres tut er, indem er seine Frau Jessica mit ins Boot holt: Sie hat 2017 gemeinsam mit ihrem Bruder den Online-Nachhilfe-Service „Easy Tutor“ gegründet, schiebt da auch Kooperationen an und unterstützt mit ihrem Unternehmen Fußballer in Nachwuchsleistungszentren von Profiklubs wie dem FC Bayern, Union Berlin oder Bayer Leverkusen. Wenn es in der neuen „Contento Football Academy“ (CFA) dann Camps gibt, soll das Thema Schule im Fokus bleiben und die Online-Nachhilfe ein fester Bestandteil des Programms sein.

„Was das Fußballerische betrifft, ist es mein Ziel, die Technik zu lehren und Mannschaftsspieler zu entwickeln. Wie bewege ich mich, wie verteidige ich, wo befinde ich mich auf dem Platz genau, in welche Räume läuft mein Mitspieler? Um solche Fragen geht es mir zum Beispiel“, sagt der 34-Jährige, der für die sportlichen Themen ebenfalls Familie an seiner Seite weiß – seine Brüder Vincenzo (42), Domenico (39) und Alessandro (24) mischen mit.

„Beim FC Aschheim finden wir für das Projekt beste Bedingungen vor, es ist einfach eine Super-Anlage“, sagt Diego Contento, der in Sachen Trainer-Unterstützung auch auf sein großes Netzwerk baut. Neben Einheiten für Gruppen und Mannschaft bietet die Akademie auch Individualtraining an. Im Verein hofft man selbstverständlich darauf, dass der eine oder andere talentierte Fußballer dann auch irgendwann das FCA-Trikot überstreift.