Conteh wechselt zu Bundesligist 1. FC Heidenheim

Christian Conteh verlässt Eintracht Braunschweig und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim an. Der 26-Jährige war im Sommer 2024 in die Löwenstadt gewechselt und absolvierte seitdem 35 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er fünf Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete.

Insbesondere in der abgelaufenen Hinrunde konnte der Offensivspieler seine Qualitäten unter Beweis stellen: Conteh stand in allen Zweitligapartien auf dem Platz und verbuchte dabei vier Treffer sowie drei Assists. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart trug er sich in die Torschützenliste ein. Nun führt sein Weg in die Bundesliga.

„Sportlich tut uns der Abgang von Chris definitiv weh – darüber kann es keine zwei Meinungen geben“, betont Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.