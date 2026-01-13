Conteh wechselt zu Bundesligist 1. FC Heidenheim

Christian Conteh verlässt Eintracht Braunschweig und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim an. Der 26-Jährige war im Sommer 2024 in die Löwenstadt gewechselt und absolvierte seitdem 35 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er fünf Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete.
Insbesondere in der abgelaufenen Hinrunde konnte der Offensivspieler seine Qualitäten unter Beweis stellen: Conteh stand in allen Zweitligapartien auf dem Platz und verbuchte dabei vier Treffer sowie drei Assists. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart trug er sich in die Torschützenliste ein. Nun führt sein Weg in die Bundesliga.
„Sportlich tut uns der Abgang von Chris definitiv weh – darüber kann es keine zwei Meinungen geben“, betont Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
„Chris hat sich mit seinen starken Leistungen zuletzt in den Fokus gespielt. Sein Wechsel in die Bundesliga ist daher auch eine Bestätigung der Leistungen unserer gesamten Mannschaft, des Trainerteams und unserer strategischen Ausrichtung. Wir sind überzeugt von unseren Jungs und werden zudem den Abgang von Chris adäquat nachbesetzen“, so Kessel weiter. „Vor dem Hintergrund seines im Sommer auslaufenden Vertrages und seines klaren Wunsches, das Angebot aus Heidenheim anzunehmen, haben wir eine finanziell gute Lösung für die Eintracht gefunden. Wir wünschen Chris alles Gute und viel Erfolg in der Bundesliga.“