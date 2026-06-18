Container als Vereinsheim – Türkgücü Erding bekommt endlich eigenes „Gebäude“ „Echtes“ Areal in Aussicht von Mayls Majurani · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

Weitere zwei Jahre im Amt (vorne, v.r.): Fatih Aydin und sein Vize Melik Pala sowie (im Container, v. l.) Beisitzer Sefa Güzel, Kassierin Lisa Kopp, die Beisitzer Osman Keklikci und Oguz Pala sowie Schriftführer Ramiz Sir. – Foto: Mayls Majurani

Türkgücü tagt erstmals im neuen Vereinsheim – Warten auf die große Lösung.

Zum ersten Mal seit Jahren musste der FC Türkgücü Erding keine Gaststätte für seine Jahreshauptversammlung reservieren: Die Türken haben seit Ostern ein kleines Vereinsheim am Stadion (wir berichteten). Aufgestellt hat den Doppelcontainer die Stadt. Der Verein richtete ihn mit Tischen und Stühlen, einem großen Fernseher und warmen und kalten Getränken ein. Davon machte sich bei der Mitgliederversammlung am Sonntag auch Erdings OB Max Gotz ein Bild und zeigte sich in seinem Grußwort stolz über die Leistung der Stadt: „Wir haben mit diesem Container den Lebensgeist erhalten”, sagte er, fügte aber hinzu: „Dieser Container ist nur eine Übergangslösung.” Eine „echte Heimat” soll Türkgücü „mit großer Unterstützung der Stadt” auf dem Fliegerhorst-Areal bekommen. Doch das ist noch Zukunftsmusik aus der Ferne. Im Moment sind die Türken glücklich darüber, eine kleine Kaffee- und Spezistube zu haben, wo sie zusammen Fußballspiele anschauen können. Das soll erstmal so bleiben. Denn das Stadion werde nicht abgerissen, bevor es eine Ersatz-Sportanlage auf dem Fliegerhorst-Gelände gibt, versprach OB Gotz. Wie mehrfach berichtet, plant die Stadt ein Feuerwehrhaus auf dem derzeitigen Stadionareal.

Kontostand ist mager Der Container war auch das größte Highlight, das Vorsitzender Fatih Aydin in seinem Rechenschaftsbericht hervorhob. Darüber hinaus beteiligte sich Türkgücü Erding mit zwei Mannschaften im Herrenspielbetrieb. Mittlerweile hat der Verein eine konkurrenzfähige Kreisklassenmannschaft, die seit zwei Jahren auf Platz fünf landet. Keine gute, aber auch keine überraschende Nachricht war der Austritt aus der JFG Sempt: Zuletzt spielten dort nur noch vereinzelt TGE-Nachwuchskicker. Damit steht Türkgücü derzeit ohne eigene Jugend da. Aydin versprach aber, dass er sich bei einer Wiederwahl auch um dieses Thema kümmern wolle.