Constantin Strunz (16) als neues Juwel der SpVgg Unterhaching

Reife Leistung: Constantin Strunz (r.) spielte mutig nach vorne und ließ sich auch von der körperlichen Robustheit der Regionalliga nicht beeindrucken. – Foto: brouczek

Der Mittelfeldspieler der SpVgg Unterhaching spielte gegen Fürth II und Nürnberg II jeweils 90 Minuten durch. Im Mai hatte er beim DFB-Länderpokal mit drei Toren in einem Spiel auf sich aufmerksam gemacht.

Die SpVgg Unterhaching hat den Saisonstart in der Regionalliga Bayern perfekt gemeistert. Nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth II legte das Team von Interimstrainer Janek Frensch mit einem 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg II nach und grüßt mit der Maximalausbeute von sechs Punkten von den vorderen Tabellenplätzen. Neben den Ergebnissen sorgt dabei vor allem ein Name für Aufsehen: Constantin Strunz.

Der erst 16 Jahre alte Mittelfeldspieler stand gegen Fürth II erstmals in der Startelf der ersten Mannschaft – und rechtfertigte das Vertrauen seines Trainers eindrucksvoll. Über die komplette Spielzeit zeigte der Youngster eine reife Leistung, spielte mutig nach vorne und ließ sich auch von der körperlichen Robustheit der Regionalliga nicht beeindrucken. Auch beim Auswärtserfolg in Nürnberg spielte Strunz wieder komplett durch und bestätigte, dass er längst mehr als nur ein Versprechen für die Zukunft ist.

Dass der Teenager über außergewöhnliches Talent verfügt, hatte er bereits in der vergangenen Saison bewiesen. Beim 5:0-Heimsieg gegen den TSV Schwaben Augsburg feierte er im Alter von nur 16 Jahren und 56 Tagen sein Regionalliga-Debüt – so jung wie noch kein anderer Spieler zuvor in der Geschichte der Regionalliga Bayern.

Seit 2020 trägt Strunz das Trikot der Spielvereinigung und hat sämtliche Nachwuchsmannschaften im Hachinger Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Parallel sammelte er wertvolle Erfahrungen in der U16-Bayernauswahl. Beim DFB-Länderpokal im Mai in Duisburg-Wedau spielte sich das Offensivtalent endgültig ins Rampenlicht: Beim Auftaktsieg der Bayernauswahl erzielte Strunz alle drei Treffer und machte damit auch die Trainer der deutschen U-Nationalmannschaften auf sich aufmerksam.

Mit seinem Startelf-Debüt bei den Profis hat der technisch starke Mittelfeldspieler nun den nächsten Meilenstein erreicht. Für die SpVgg Unterhaching ist seine Entwicklung zugleich der beste Beweis dafür, dass die kontinuierliche Nachwuchsarbeit im eigenen Leistungszentrum Früchte trägt. Wenn Strunz seinen Weg so konsequent weitergeht, dürfte er in Haching noch viele Schlagzeilen schreiben.