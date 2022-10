Conrad verlängert seinen Vertrag in Elversberg SV Elversberg: Kapitän bindet sich weiter an die SVE

Kapitän Conrad bleibt bis zum Ende der kommenden Runde bei der SV Elversberg. Er spielt derzeit seine dritte Saison bei der SVE. Der Abwehrspieler kam im

Sommer 2020 vom SV Waldhof Mannheim ins Saarland, zuvor war er unter

anderem für die TSG Hoffenheim und den Chemnitzer FC im Einsatz. Als Kevin

Conrad vor mehr als zwei Jahren nach Elversberg gekommen war, hatte er

bereits von seinen vorherigen Stationen eine Erfahrung von zum damaligen

Zeitpunkt 150 Drittliga-Spielen mitgebracht – und nahm entsprechend direkt

eine wichtige Rolle im Elversberger Team ein. In den Saisons 2020/2021 und

2021/2022 stand er in nahezu jedem Regionalliga-Spiel auf dem Platz und

wurde dabei in seinem zweiten Jahr zum Kapitän ernannt. Das Amt behielt er

auch nach dem Drittliga-Aufstieg der SVE in diesem Sommer. In der aktuellen

Spielzeit stand Kevin Conrad in elf Spielen in der 3. Liga sowie im DFB-Pokal-

Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen auf dem Platz.

„Kevin steht für die Werte der Mannschaft und des gesamten Vereins. Er

verbindet auf und neben dem Platz Einsatzwille und Klasse. Wir freuen uns

sehr, dass er dies auch in Zukunft in Elversberg tun wird“, sagt SVE-

Sportdirektor Ole Book. Kevin Conrad ergänzt: „Die gesamte Mannschaft und

der Verein machen momentan unheimlich viel Spaß. In den vergangenen

Jahren hat sich in Elversberg viel entwickelt und bewegt, es ist einiges

zusammengewachsen. Ich freue mich auf die Zeit, die noch vor uns liegt, in

dieser Saison und darüber hinaus.“