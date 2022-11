Borussia Veen hat seine Jahreshauptversammlung absolviert. – Foto: Mathis Hollenberg

Conrad führt weiter Borussia Veen an Im Vorstand der „Krähen“ gibt’s keine Veränderungen. 2023 stehen am Platz größere Sanierungen an.

Borussia Veen setzt im Vorstand auf Kontinuität. Bei der Jahreshauptversammlung gab’s in der Vereinsspitze keine Veränderungen. Im nächsten Jahr wird’s wieder eine größere Baustelle auf der Anlage geben, weil dringend notwendige Sanierungsarbeiten anstehen.

Wahlen Heinz-Gerd „HG“ Conrad führt weiter den Vorstand an. Wiedergewählt wurden ebenfalls einstimmig Dirk Anfang (3. Vorsitzender), Geschäftsführer Dirk Hirschfeld, Jugendobmann Simon Lutter sowie Jugendgeschäftsführer Johannes Gietmann. Derweil stellte Helmut Dickerboom sein Ehrenamt als Gerätewart nach über 40 Jahren zur Verfügung. Projekte 2023 stehen größere Sanierungen an. Als Mammutprojekt bezeichnete Dirk Hirschfeld die Neugestaltung der zwei mehr als 40 Jahre alten Kabinen inklusive der Platzwart-Wohnung: „Der Putz ist teilweise feucht, die Wasserleitungen müssen raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine Leitung platzt.“ Derzeit werde durch einen Architekten die „konkrete Kostenaufstellung“ ermittelt. Alpens Bürgermeister Thomas Ahls habe die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Baumaßnahme im Kabinentrakt angekündigt. Die Verwaltung versuche, Fördergelder vom Land zu bekommen. Die zweite Ausbauphasedes Trimm-dich-Pfads im hinteren Bereich der Sportanlage soll im nächsten Jahr starten. Das Vorhaben werde im Rahmen des Leaderprojektes gefördert und tatkräftig von den Borussen-Rentnern unterstützt.