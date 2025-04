Conrad bringt Kaufbeuren auf Kurs

Die SpVgg Kaufbeuren kann sich auf Robin Conrad verlassen. Gegen den Aufsteiger FC Rettenberg gelang ihm ein Doppelpack, womit der 26-Jährige sein Torkonto auf 18 erhöhte. Mehr Treffer gelangen ihm übrigens seit der Jugendzeit noch nie in einer Saison.

Dabei hätte Conrad durchaus shcon in der ersten Halbzeit zuschlagen können, als die Partie noch recht ausgeglichen verlief. Doch einmal visierte der Torjäger die Latte an, ein anderes Mal köpfte er knapp vorbei. Nach einer Stunde war es jedoch soweit, den Querpass von Can Uygun nutzte Conrad zum Führungstreffer. Und weil es schon beim 1:0 so gut klappte, probierten es beide gleich noch einmal. Uygun bediente Conrad und mit dem 2:0 war die Entscheidung gefallen.

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Robin Conrad (60.), 2:0 Robin Conrad (73.)