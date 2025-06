Die Zugänge des MSV Duisburg mit Trainer Dietmar Hirsch (l.). Conor Noß ist auch dabei (Zweiter von rechts). – Foto: Marcel Eichholz

Conor Noß kommt aus der Bundesliga zum MSV Duisburg Der MSV Duisburg sichert sich für die 3. Liga die Dienste von Conor Noß, der nach zwei Jahren die österreichische Bundesliga und damit BW Linz verässt.

Der MSV Duisburg startet mit einem gewissen Tempo in die Vorbereitung, die an diesem Montag begonnen hat! Innerhalb von einer Stunde hat der Meister der Regionalliga West zwei Zugänge präsentiert, denn nach Ben Schlicke (mehr zum Innenverteidiger an dieser Stelle) wechselt auch Conor Noß an die Wedau.

Noß durchlief die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und spielte zwischen 2020 und 2023 in der Regionalliga West für die U23 der Fohlen. Der ehemalige irische Junioren-Nationalspieler wechselte im Anschluss in die österreichische Bundesliga, dort kam der 24-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten zu 46 Einsätzen für Blau-Weiß Linz. 2021/22 debütierte er außerdem in der Bundesliga und lief dreimal für Gladbach auf, ab sofort kickt er in der 3. Liga. Klares Bild überzeugt Noß

Die Stimmen zur Verpflichtung: Chris Schmoldt, sportlicher Leiter MSV Duisburg: „Conor ist ein super Fußballer, sehr dribbelstark, gutes Tempo, laufstark, einer der den Ball haben will. Er hat seine Ausbildung komplett bei der Borussia absolviert, direkt vor der Haustür haben wir seinen bisherigen Werdegang schon lange bestens beobachten können. In der österreichischen Bundesliga ist er die letzten zwei Jahre gereift, er kann offensiv mehrere Positionen spielen, seine Stärkste ist im Zentrum. Die Gespräche waren unkompliziert ohne viel Hin und Her. Conor ist total überzeugt von der Aufgabe beim MSV, genau was wir wollen.“