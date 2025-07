Conference League: an Differdingen und Strassen, die Ehre zu retten

The New Saints FC

Bereits am Mittwochabend tritt Meister Differdingen nach dem Ausscheiden aus der Qualifikation zur Champions League zwei Etagen tiefer bei The New Saints an, einem Club aus der höchsten walisischen Liga. TNS, so das Kürzel des Clubs, ist mit Rang 171 in der Fünfjahreswertung der UEFA mit Abstand der beste Verein aus Wales und regelmäßiger Gast auf internationaler Bühne.

Mit 7,5 Punkten aus den vergangenen fünf Jahren ist der amtierende Meister von der Grenze zu England genau wie Differdingen knapp aus der Champions-League-Quali ausgeschieden. Der FCD, mit 4 Punkten aus den letzten fünf Jahren, ist im UEFA-Ranking auf Platz 290 zu finden.

Vor zwei Jahren zog TNS gegen Hesperingen in den Ausscheidungen zur Conference League den Kürzeren, stand vergangene Saison aber in der Gruppenphase. The New Saints dürften im Hinspiel leicht favorisiert sein. Sollte Differdingen in der Offensive effizienter als gegen Drita sein, ist aber auf jeden Fall etwas drin. Anstoß ist um 20 Uhr (MEZ), FuPa berichtet per Liveticker.

Statistiken

UEFA Ranking: 171 (Nr. 1 aus Wales)

Internationale Bilanz: 94 Spiele, 20 Siege, 17 Unentschieden, 57 Niederlagen (Tore 95:178)

17x walisischer Meister

9x walisischer Pokalsieger

7x walisischer Ligapokalsieger

Bilanz gegen luxemburgische Gegner: 1 Unentschieden, 1 Niederlage (2023 gegen Hesperingen)

UEFA Ranking: 290 (Nr. 2 aus Luxemburg hinter F91)

Internationale Bilanz: 43 Spiele, 11 Siege, 7 Unentschieden, 25 Niederlagen (Tore 43:72)

2x luxemburgischer Meister

6x luxemburgischer Pokalsieger

Bilanz gegen walisische Gegner: 1 Sieg, 1 Niederlage (2015 gegen Bala Town)

