Condor triumphiert bei Ü40-Nordmeisterschaft – Nächstes Ziel: Berlin

Der SC Condor Hamburg hat sich bei der norddeutschen Ü40-Meisterschaft in Schleswig-Holstein eindrucksvoll durchgesetzt. Auf der Anlage des TSV Bargteheide blieb der Hamburger Meister und Pokalsieger der Saison 2024/2025 in allen Spielen der regulären Spielzeit ohne Gegentor und holte sich verdient den Titel – einzig im dramatischen Halbfinale gegen den SC Victoria Hamburg fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen (7:6), nachdem es zuvor 0:0 gestanden hatte.

Im Finale ließ Condor dann nichts mehr anbrennen und bezwang tus Esens mit 3:0. Das 1:0 erzielte Maik Luttermann kurios, als er den gegnerischen Torhüter anlief, angeschossen wurde und der Ball von seiner Schulter ins Tor sprang. Ricardo Nunes erhöhte wenig später mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel. Den Schlusspunkt setzte erneut Luttermann mit einer starken Einzelleistung zum 3:0.

Bereits im Auftaktspiel gegen Werder Bremen hatte Condor seine Ambitionen unterstrichen. Das 2:0 war souverän herausgespielt: Luttermann traf per Kopf nach Flanke von Alexander Krohn, Ricardo Nunes sorgte mit einer direkt verwandelten Ecke für den Endstand.



Der Turniersieg ist ein weiterer Meilenstein für das Team von Meik Ehlert, Matthias Bub und Michael Biermann. Das Erfolgs-Trio wollte nach zwei meisterlichen Jahren eigentlich zum Saisonende abtreten – doch beim Finale um die deutsche Meisterschaft am 23./24. August in Berlin werden sie ihre Mannschaft ein letztes Mal coachen.