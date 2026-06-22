Condor-Spieler im Krankenhaus: Gewaltausbruch überschattet Endrunde

Die Polizei musste zur Norddeutschen Ü32-Meisterschaft ausrücken. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Norddeutsche Ü32-Meisterschaft in Nordhorn ist von einer schweren Gewalttat überschattet worden. Nach übereinstimmenden Angaben der beteiligten Vereine wurde ein Spieler des SC Condor am Samstag, 20. Juni, abseits des Spielfeldes von einem Akteur des SC Victoria Hamburg körperlich angegriffen. Der Betroffene musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Nach dem Vorfall entschied sich die Ü32 des SC Condor, das Turnier abzubrechen. Victoria wurde von der Turnierleitung vom weiteren Wettbewerb ausgeschlossen.

Condor schilderte, sein Spieler sei durch zwei Faustschläge zu Boden gegangen. Anschließend soll der Angreifer weiter auf ihn eingetreten haben. Erst zwei Condor-Spieler und eine Spielerfrau des SC Victoria hätten nach Einschätzung der Anwesenden eine weitere Eskalation verhindert. Polizei und Rettungsdienst wurden verständigt, endgültige medizinische Diagnosen lagen dem Verein zunächst noch nicht vor.

Zugleich bedankte sich der Verein bei den Mannschaften des 1. FC Wunstorf, 1. FC Burg und Blau-Weiß Lohne, die nach dem Vorfall klare Haltung gezeigt hätten. Ausdrücklich nahm Condor den Gastgeber von jeder Verantwortung aus: Der Angriff stehe in keinem Zusammenhang mit der Organisation oder den Rahmenbedingungen des Turniers.

In seiner Stellungnahme zeigte sich Condor „tief betroffen und geschockt“. Der Klub verurteile jede Form von Gewalt auf und neben dem Fußballplatz aufs Schärfste. Fairness, Respekt und ein friedliches Miteinander seien grundlegende Werte des Vereins. Das Geschehen widerspreche allem, wofür der Sport und der SC Condor stünden.

Der Klub werde die weitere Aufarbeitung aufmerksam begleiten und wünsche seinem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung.

Victoria leitet Ausschlussverfahren ein

Der SC Victoria bestätigte, dass der Vorfall einem Spieler des eigenen Vereins zuzuschreiben sei. Der Vorstand habe unmittelbar nach Bekanntwerden ein Vereinsausschlussverfahren gegen den betreffenden Akteur eingeleitet.

„Wir sind zutiefst erschüttert. Was geschehen ist, ist für uns als Verein inakzeptabel“, erklärte Victoria. Der Verein nehme die Vorwürfe uneingeschränkt ernst, stehe an der Seite des Geschädigten und wünsche diesem eine schnelle und vollständige Genesung. Für einen körperlichen Übergriff gebe es weder auf noch neben dem Platz eine Rechtfertigung.

Zwar repräsentiere das Verhalten einer einzelnen Person nicht die übrige Mannschaft, dennoch müsse sich ein Verein das Handeln seiner Angehörigen zurechnen lassen. Den Ausschluss vom Wettbewerb bezeichnete Victoria deshalb als richtig und erklärte, die Entscheidung ohne Einschränkung mitzutragen.

„Fußball steht für Gemeinschaft, Fairness und Respekt. Gewalt hat in unserem Sport keinen Platz. Wir werden alles dafür tun, dass so etwas nie wieder geschieht“, teilte der Vorstand mit. Auch Victoria dankte Eintracht Nordhorn für die Organisation und sprach Condor sowie dem verletzten Spieler sein tiefes Mitgefühl aus.

Nordhorn spricht Stadionverbot aus

Beim ausrichtenden SV Eintracht Nordhorn saß der Schock auch am Sonntag noch tief, wie der Klub in einer ausführlichen Stellungnahme erklärt. Als die Verantwortlichen zusammenkamen, um den Sportpark Blanke nach der Veranstaltung wieder herzurichten, habe es neben der sportlichen Bewertung der eigenen Vizemeisterschaft nur ein Thema gegeben, berichtete Michael Siemer aus dem Organisationsteam.

„Dieser Vorfall ist unentschuldbar und stellt die gesamten Bemühungen unseres Vereins, dieser Norddeutschen Meisterschaft den Rahmen zu geben, den sie verdient, in den Schatten“, sagte Eintracht-Vorstand Luis da Costa.

Der Verein hatte bereits im Dezember mit den Vorbereitungen begonnen. In der Woche vor dem Turnier wurden unter anderem Grassoden verlegt, Duschköpfe gereinigt, Kabinenbänke erneuert und verschiedene Bereiche gestrichen oder ausgetauscht. Auch die drei Spielflächen waren intensiv vorbereitet worden.

„Wir haben in der gesamten vergangenen Woche nach Abschluss der Saison geschuftet. Es wurde gestrichen, gewienert und ausgetauscht - alles, damit die Gäste unsere Sportanlagen am Abend unabhängig vom sportlichen Erfolg mit einem Lächeln verlassen. Und dann passiert so etwas“, erklärte da Costa.

Siemer fordert harte Konsequenzen

Siemer unterschied deutlich zwischen einem körperbetonten sportlichen Wettkampf und dem späteren Geschehen: „Dass aber ein Spieler einen anderen außerhalb des Spielfeldes derart brutal angreift, ist unentschuldbar und gehört strafrechtlich verfolgt. Ich hoffe, dass dieser Mann nie wieder an einem geregelten Spielbetrieb teilnehmen darf.“

Gemeinsam mit da Costa ließ Siemer dem Akteur nach Vereinsangaben noch vor Ort durch die Polizei ein Stadionverbot überbringen. Was zuvor während des Turniers passiert sei, spiele für die Bewertung des Angriffs keine Rolle.

Besonders betroffen machte die Verantwortlichen, dass sich auch Kinder auf dem Gelände befanden. Die Jugendabteilung hatte Ballkinder gestellt, zudem war ein Angebot für die Familien der Teilnehmer vorbereitet worden. „Ich hoffe nur, dass keines der Kinder diesen Vorfall bemerkt hat“, sagte Jugendleiter Jochen Wandscheer.

Die organisatorische Leistung will sich Eintracht Nordhorn dennoch nicht nehmen lassen. Sämtliche Mannschaften hätten sich beim Gastgeber bedankt und das Umfeld gelobt. „Darauf sind wir im Verein sehr stolz und glücklich. Das lassen wir uns auch von niemandem kaputt machen“, betonte da Costa.

Gerade Ü-Fußballer müssten Vorbilder sein. Der Alt-Herren-Fußball stehe eigentlich dafür, dass der Vereinssport lebenslange Freundschaften ermögliche und Gemeinschaft fördere. Umso schwerer wiegt ein Vorfall, der alle sportlichen Ergebnisse der Meisterschaft in den Hintergrund gerückt hat.

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