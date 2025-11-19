Concordia Wiemelhausen: Stürmer Wasserloos zieht es zur Konkurrenz

Nach der Verpflichtung des neuen Sportlichen Leiters Hakan Yalcinkaya , der zum Jahreswechsel sein Amt an der Glücksburger Straße antreten wird, steht bei Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen nun auch der erste Wintertransfer fest. Stürmer Tim Wasserloos wird die Bochumer verlassen und sich einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf anschließen. Der SC Oberspröckhovel hat sich die Dienste des 26-Jährigen gesichert.

Im Kader der Concordia spielt Wasserloos schon seit längerer Zeit keine Rolle mehr. Nur in den ersten drei Westfalenligaspielen kam der Angreifer zum Einsatz, danach stand er nie wieder im Aufgebot der Wiemelhauser. Das hatte auch seine Gründe, wie Concordia-Coach Tim Rehde FuPa Westfalen erklärt: "Wir hatten gegenseitig unterschiedliche Vorstellungen und haben uns daher einvernehmlich Ende August getrennt. Es besteht kein Groll zwischen uns, und wir wünschen Tim für die Zukunft alles Gute."

Wasserloos wechselte 2021 vom damaligen Landesligisten SG Welper nach Wiemelhausen und konnte in seiner ersten Westfalenliga-Saison mit zehn Treffern aus 26 Einsätzen auf Anhieb überzeugen. Nach der überraschenden Westfalenliga-Meisterschaft 2024 war er in der Oberliga-Saison hinter Atakan Uzunbas und Dennis Gumpert der drittbeste Scorer (acht Tore, zwei Vorlagen) der Mannschaft. Zuvor spielte der Stürmer für den TuS Hattingen in der Bezirksliga, wo er mit einer beeindruckenden Quote von 44 Toren in 41 Spielen auf sich aufmerksam machte.