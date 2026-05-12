Concordia verpasst späten Heimsieg

– Foto: Robert Gertzen

In einer intensiven Partie der Frauen-Landesliga Weser-Ems hat der SV Concordia Emsbüren zwei Führungen nicht ins Ziel gebracht. Trainer Marcel Gebhardt sah dennoch einen starken Auftritt seiner Mannschaft und haderte mit einer strittigen Szene kurz vor Schluss.

Der SV Concordia Emsbüren hat im Heimspiel gegen den SV Ems Jemgum einen möglichen Sieg spät aus der Hand gegeben und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Vor allem nach der Pause drängten die Gastgeberinnen auf den entscheidenden Treffer, wurden für ihren Aufwand jedoch nicht belohnt.

„Wir haben uns viel für das Spiel vorgenommen und die Mädels machten es auch von Beginn an sehr gut“, sagte Concordia-Trainer Marcel Gebhardt nach der Partie. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Emsbüren gute Möglichkeiten, doch „ein Pfostenschuss und eine tolle Parade der Torhüterin verhinderten die frühe Führung“.

Stattdessen gingen die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau in Führung. „Nach einem Ballverlust im Zentrum konnte Jemgum in der 15. Minute mit 1:0 in Führung gehen“, erklärte Gebhardt. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später traf Tomke Buchalla nach Vorarbeit von Lotta Tiebel zum 1:1-Ausgleich.

Emsbüren blieb am Drücker und drehte die Partie in der 26. Minute erneut durch Buchalla zum 2:1. Dennoch zeigte sich Gebhardt mit der Spielkontrolle seiner Mannschaft nicht vollständig zufrieden. „Trotz der Führung haben wir keine richtige Ruhe in unser Spiel bekommen. Viele Fehlpässe und die dazugehörigen Ballverluste haben immer wieder dazu geführt, dass Jemgum ihre gefährlichen Konter spielen konnte.“

Bis zur Halbzeit erspielte sich Concordia weitere Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. „So ging es mit der knappen, aber gerechten Führung in die Halbzeit“, sagte Gebhardt.

Kurz nach Wiederbeginn gelang Jemgum dann erneut der Ausgleich. Jana Frieling traf in der 50. Minute zum 2:2. Danach stellte Emsbüren taktisch um und erhöhte den Druck deutlich. „Nach dem Tor haben wir umgestellt und es war ab dann nur noch Spiel auf ein Tor“, erklärte Gebhardt.

In der Schlussphase drängte Concordia auf den Siegtreffer und haderte dabei auch mit einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters. „Kurz vor Schluss muss es aus meiner Sicht einen klaren Elfmeter für uns geben, der Schiedsrichter hat die Situation aber anders bewertet“, sagte Gebhardt. Trotzdem spielte seine Mannschaft weiter nach vorne. Die größte Chance vergab schließlich Lotta Tiebel in der Nachspielzeit, als die Jemgumer Torhüterin einen Kopfball mit einem starken Reflex parierte.

Entsprechend fiel das Fazit des Emsbürener Trainers trotz des Punktgewinns zwiegespalten aus: „Einen Sieg hätten die Mädels auf jeden Fall verdient.“