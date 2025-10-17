 2025-10-15T11:43:40.576Z

Concordia und Ahrbergen im Gleichschritt – Spannung an Tabellenspitze

Der 11. Spieltag der Kreisliga Hildesheim bringt Duelle mit Signalwirkung – Concordia will Platz eins verteidigen, Ahrbergen bleibt im Nacken

Zehn Spieltage sind absolviert, und die Kreisliga Hildesheim zeigt sich so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Gleich zwei Mannschaften führen die Tabelle punktgleich an: Der FC Concordia Hildesheim und der SV RW Ahrbergen stehen mit jeweils 22 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Sarstedt und Alfeld II (je 20 Punkte).

Am Sonntag stehen erneut acht Begegnungen an. Den Auftakt macht um 12:00 Uhr die Partie zwischen Borussia Hildesheim II und Föhrste. Um 15:00 Uhr folgen die übrigen Duelle: Lühnde empfängt Drispenstedt, Alfeld II trifft auf den PSV GW Hildesheim, Sarstedt spielt gegen Deinsen, Achtum bekommt es mit Ahrbergen zu tun, Machtsum empfängt Algermissen, Sorsum trifft auf Nordstemmen und Elze misst sich mit Spitzenreiter Concordia.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – TSV Föhrste (So., 12:00 Uhr)

Zwei Kellerkinder eröffnen den Spieltag. Borussia II liegt mit 10 Punkten (12:23 Tore) auf Rang 13, Föhrste bleibt mit 4 Punkten (17:35 Tore) Tabellenletzter. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss und brauchen dringend einen Sieg, um aus der Abstiegszone herauszukommen. Während Föhrste die schwächste Defensive der Liga stellt, ist Borussia offensiv kaum gefährlicher – ein klassisches Duell zweier Teams im Überlebenskampf.

So., 19.10.2025, 12:00 Uhr
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
12:00

TuS Lühnde – SC Drispenstedt (So., 15:00 Uhr)

Für Lühnde (14. Platz, 8 Punkte, 13:20 Tore) wartet eine schwere Aufgabe: Der SC Drispenstedt belegt mit 19 Punkten (26:19 Tore) Rang fünf und zählt zu den Spitzenteams der Liga. Toptorjäger Mahdy Kawar (8 Treffer) führt die Offensive der Gäste an. Lühnde hat es bislang nur selten geschafft, defensiv stabil zu bleiben – gegen Drispenstedt braucht es eine kompakte Leistung, um nicht erneut unter Druck zu geraten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Lühnde
TuS LühndeTuS Lühnde
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
15:00

SV Alfeld II – PSV GW Hildesheim (So., 15:00 Uhr)

Alfeld II spielt bislang eine hervorragende Saison. Mit 20 Punkten (22:10 Tore) steht die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz und ist in der Spitzengruppe fest etabliert. Der PSV Hildesheim (11. Platz, 10 Punkte, 16:22 Tore) reist als Außenseiter an. Besonders gefährlich bleibt beim PSV Nico Raue, der bereits sechs Tore erzielt hat. Für Alfeld II bietet sich die Möglichkeit, weiter Boden auf das Führungsduo gutzumachen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
15:00

1. FC Sarstedt – TSV Deinsen (So., 15:00 Uhr)

Sarstedt bleibt das torhungrigste Team der Liga. Mit 40 Treffern und 20 Punkten steht der FCS auf Rang drei. Adris Jankir (15 Tore) führt die Torschützenliste souverän an, gefolgt von Peman Gangir (7). Gegner Deinsen (9. Platz, 11 Punkte, 15:23 Tore) kann auf Elias Noam Körner bauen, der ebenfalls bereits achtmal getroffen hat. Alles spricht für ein offensiv geprägtes Spiel mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
15:00

RSV Achtum – SV RW Ahrbergen (So., 15:00 Uhr)

Ahrbergen bleibt als punktgleicher Tabellenzweiter (22 Punkte, 18:6 Tore) die defensivstärkste Mannschaft der Liga. Achtum (7. Platz, 15 Punkte, 18:18 Tore) hat bislang eine solide Saison gespielt, doch gegen den Titelkandidaten wartet ein echter Gradmesser. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, während Achtum vor allem auf Kompaktheit und Effektivität setzen dürfte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
15:00

Spvgg. Hüdd.-Machtsum – FSV Algermissen (So., 15:00 Uhr)

Im Duell der direkten Tabellennachbarn trifft die Spvgg. Machtsum (8. Platz, 14 Punkte, 14:12 Tore) auf den FSV Algermissen (6. Platz, 18 Punkte, 20:17 Tore). Beide Mannschaften verfügen über stabile Abwehrreihen und haben bislang eine ausgeglichene Bilanz. Gentrit Hakiqi (6 Tore) ist bei Algermissen stets torgefährlich. Ein enges und umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
15:00

SV Teutonia Sorsum – VfL Nordstemmen (So., 15:00 Uhr)

Sorsum und Nordstemmen liegen tabellarisch dicht beieinander: Beide haben 10 Punkte, Sorsum bei 13:19 Toren, Nordstemmen bei 17:22. Die Gastgeber haben in dieser Saison vor allem mit fehlender Konstanz zu kämpfen, während Nordstemmen nach einem schwachen Start langsam an Stabilität gewinnt. Ein wichtiges Duell, um sich vom unteren Tabellenbereich zu lösen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
15:00

SSV Elze – FC Concordia Hildesheim (So., 15:30 Uhr)

Der Spitzenreiter gastiert beim Vorletzten: Elze (15. Platz, 5 Punkte, 15:31 Tore) empfängt den FC Concordia Hildesheim (1. Platz, 22 Punkte, 35:16 Tore). Concordia stellt die beste Offensive der Liga, angeführt von Roberto Cid-Valdes (10 Tore) und Marlon Laubinger (8 Tore). Die Rollen sind klar verteilt – dennoch muss der Tabellenführer konzentriert bleiben, um die starke Ausgangsposition an der Spitze zu behaupten.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
15:30

