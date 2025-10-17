Concordia und Ahrbergen im Gleichschritt – Spannung an Tabellenspitze

Zehn Spieltage sind absolviert, und die Kreisliga Hildesheim zeigt sich so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Gleich zwei Mannschaften führen die Tabelle punktgleich an: Der FC Concordia Hildesheim und der SV RW Ahrbergen stehen mit jeweils 22 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Sarstedt und Alfeld II (je 20 Punkte).

Am Sonntag stehen erneut acht Begegnungen an. Den Auftakt macht um 12:00 Uhr die Partie zwischen Borussia Hildesheim II und Föhrste. Um 15:00 Uhr folgen die übrigen Duelle: Lühnde empfängt Drispenstedt, Alfeld II trifft auf den PSV GW Hildesheim, Sarstedt spielt gegen Deinsen, Achtum bekommt es mit Ahrbergen zu tun, Machtsum empfängt Algermissen, Sorsum trifft auf Nordstemmen und Elze misst sich mit Spitzenreiter Concordia.