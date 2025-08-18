Concordia übernimmt Spitze – Sarstedt, Achtum und Algermissen siegen

Am 2. Spieltag der Kreisliga Hildesheim setzte sich Concordia Hildesheim mit 4:0 bei Borussia Hildesheim II durch. Der FSV Algermissen gewann auswärts mit 2:0 beim TSV Föhrste. Grün-Weiß Hildesheim und der VfL Nordstemmen trennten sich 1:1, ebenso wie Alfeld II und der SC Drispenstedt. Der 1. FC Sarstedt feierte einen 3:1-Heimsieg gegen TuS Lühnde, während auch der RSV Achtum mit 3:1 gegen Teutonia Sorsum erfolgreich war. Zum Abschluss des Sonntags kam der SSV Elze gegen die SpVgg Hüdd.-Machtsum nicht über ein 1:1 hinaus.
Concordia Hildesheim setzte ein klares Zeichen und gewann das Stadtduell mit 4:0. Nils-Kelvin Franke (9.) und Mustafa Bido (10.) sorgten früh für eine beruhigende Führung. Nach der Pause traf Roberto Cid-Valdes doppelt (52., 63.) und machte den deutlichen Erfolg perfekt. Borussia II bleibt nach zwei Spieltagen ohne Punkt und ist Tabellenletzter, während Concordia mit sechs Punkten die Tabellenspitze übernahm.
Der FSV Algermissen fuhr beim TSV Föhrste den ersten Saisonsieg ein. Gentrit Hakiqi erzielte bereits in der 8. Minute die Führung, ein Eigentor von Marian Liersch in der 89. Minute besiegelte die 0:2-Heimniederlage des TSV. Föhrste bleibt damit punktlos, während Algermissen sich auf drei Zähler verbessern konnte.
Ein ausgeglichenes Spiel endete leistungsgerecht 1:1. Mike Sander brachte den VfL Nordstemmen in der 12. Minute in Führung, doch Nico Raue glich für die Gastgeber in der 74. Minute aus. Beide Teams stehen nun mit zwei Punkten im Mittelfeld der Tabelle.
Auch in Alfeld gab es eine Punkteteilung. Daniel Riffel traf früh für Drispenstedt (7.), lange sah es nach einem Auswärtssieg aus. Doch Mika Gernandt rettete der Alfelder Reserve in der Nachspielzeit (90.+5) einen Zähler. Drispenstedt ist mit vier Punkten ordentlich gestartet, Alfeld II wartet noch auf den ersten Sieg.
Sarstedt feierte im Heimspiel einen souveränen 3:1-Erfolg. Aras Daoud (28.), Tom Waselowsky (35.) und Adris Jankir (37.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Zwar verkürzte Dustin Brückner noch vor der Pause (45.), doch weitere Treffer blieben aus. Sarstedt hat damit drei Punkte auf dem Konto, während Lühnde weiter sieglos ist.
Der RSV Achtum bleibt nach dem zweiten Spiel ungeschlagen und siegte 3:1 gegen Teutonia Sorsum. Luca Emanuel Schmidt traf doppelt (17., 78.), dazwischen erhöhte Tomas Ali Darweesh Hamo (27.). Für Sorsum reichte es nur zum Ehrentreffer durch Joshua Salland (61.). Achtum hat nun sechs Punkte und ist Tabellenzweiter.
Elze und Hüdd.-Machtsum trennten sich 1:1. Hadi Hennaoui brachte Elze in der 19. Minute in Führung, doch Yan-Luca Marheineke glich in der 52. Minute für die Gäste aus. Damit sammelte Elze vier Punkte nach zwei Spielen, Hüdd.-Machtsum verbucht seinen zweiten Zähler.
DIe Partie zwischen Ahrbergen und Deinsen findet erst am kommenden Mittwoch um 19 Uhr statt.