Concordia übernimmt Spitze – Sarstedt, Achtum und Algermissen siegen

Am 2. Spieltag der Kreisliga Hildesheim setzte sich Concordia Hildesheim mit 4:0 bei Borussia Hildesheim II durch. Der FSV Algermissen gewann auswärts mit 2:0 beim TSV Föhrste. Grün-Weiß Hildesheim und der VfL Nordstemmen trennten sich 1:1, ebenso wie Alfeld II und der SC Drispenstedt. Der 1. FC Sarstedt feierte einen 3:1-Heimsieg gegen TuS Lühnde, während auch der RSV Achtum mit 3:1 gegen Teutonia Sorsum erfolgreich war. Zum Abschluss des Sonntags kam der SSV Elze gegen die SpVgg Hüdd.-Machtsum nicht über ein 1:1 hinaus.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – FC Concordia Hildesheim 0:4 Concordia Hildesheim setzte ein klares Zeichen und gewann das Stadtduell mit 4:0. Nils-Kelvin Franke (9.) und Mustafa Bido (10.) sorgten früh für eine beruhigende Führung. Nach der Pause traf Roberto Cid-Valdes doppelt (52., 63.) und machte den deutlichen Erfolg perfekt. Borussia II bleibt nach zwei Spieltagen ohne Punkt und ist Tabellenletzter, während Concordia mit sechs Punkten die Tabellenspitze übernahm.

___ TSV Föhrste – FSV Algermissen 0:2 Der FSV Algermissen fuhr beim TSV Föhrste den ersten Saisonsieg ein. Gentrit Hakiqi erzielte bereits in der 8. Minute die Führung, ein Eigentor von Marian Liersch in der 89. Minute besiegelte die 0:2-Heimniederlage des TSV. Föhrste bleibt damit punktlos, während Algermissen sich auf drei Zähler verbessern konnte.

___ PSV GW Hildesheim – VfL Nordstemmen 1:1 Ein ausgeglichenes Spiel endete leistungsgerecht 1:1. Mike Sander brachte den VfL Nordstemmen in der 12. Minute in Führung, doch Nico Raue glich für die Gastgeber in der 74. Minute aus. Beide Teams stehen nun mit zwei Punkten im Mittelfeld der Tabelle.