Concordia testet in Rheine

– Foto: René Diebel

Für die Erste Herrenmannschaft des Concordia Emsbüren steht am Samstag das zweite Testspiel der Vorbereitung an. Die Mannschaft tritt in Rheine bei Grün-Weiß Amisia Rheine an. Der Gegner spielt in der Kreisliga A Steinfurt und belegt dort aktuell Rang vier mit 30 Punkten sowie einem Torverhältnis von 49:23.

Mittelfeldspieler und Vize-Kapitän Oliver Niehof blickt im Vorfeld auch auf das erste Testspiel im Trainingslager zurück. „Nach dem Test am letzten Samstag im Trainingslager mit nahezu dem kompletten Kader und vielen Wechseln zur Halbzeit, erwartet uns am kommenden Samstag eine ganz andere Aufgabe: Das Wochenende ist geprägt von Karneval und weiteren Abwesenheiten, sodass der Kader deutlich kleiner sein wird. Und der Gegner aus Rheine wird uns richtig fordern - Spiele gegen Gegner aus Steinfurt sind ohnehin immer etwas Besonderes. Ich erwarte ein intensives Testspiel und freue mich auf den nächsten Schritt der Vorbereitung!“, sagte Niehof.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz von Grün-Weiß Arminia Rheine am Haselweg 8 in Rheine. Der Verein hofft auf Unterstützung: Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausdrücklich eingeladen, die Mannschaft vor Ort zu begleiten.