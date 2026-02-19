Concordia testet: Emslage sagt ab, Lünne springt kurzfristig ein

– Foto: Michael Rüther

Die Erste Herrenmannschaft des Concordia Emsbüren bestreitet am Samstag, dem 21.02.2026, ihr nächstes Testspiel. Anstoß ist um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Emsbüren. Ursprünglich war ein Vorbereitungsspiel gegen den VfL Emslage vorgesehen. Der Ligakonkurrent musste jedoch aufgrund zahlreicher Verletzungen absagen, sodass kurzfristig ein neuer Gegner gefunden werden musste.

Mit BW Lünne kommt nun der aktuelle Tabellenführer der 1. Kreisklasse Emsland Süd nach Emsbüren. Lünne spielt bislang eine starke Saison: In 13 Partien gab es elf Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Dabei erzielte das Team 46 Tore und ließ lediglich 13 Gegentreffer zu.

Kapitän Nico Timmer knüpfte im Vorfeld an den Test in Rheine an. „Das Spiel gegen Arminia Rheine war ein mannschaftlich geschlossener Auftritt, auf den wir weiter aufbauen wollen. Nach dem Karnevalswochenende haben wir wieder mehr Optionen im Kader und dadurch über die gesamte Spielzeit mehr Möglichkeiten. Mit Lünne erwartet uns der Tabellenführer der 1. Kreisklasse und damit ein spannender Testspielgegner, bei dem wir mit unserem ehemaligen Keeper ‚Toto‘ Kollenberg auf ein bekanntes Gesicht treffen werden“, sagte Timmer.