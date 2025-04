Concordia Rheinberg hat ein wichtiges Spiel vor der Brust. – Foto: Rapha Günther

Concordia Rheinberg will den Relegationsplatz nicht hergeben Kreisliga A Moers: Concordia Rheinberg muss mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. Am Mittwoch kommt's zum Duell mit dem Tabellendrittletzten. Trainer Manfred Wranik spricht vom „Showdown".

Concordia Rheinberg steckt in der Kreisliga A Moers weiterhin tief im Abstiegskampf. Sechs Spieltage vor Saisonende scheint für die Mannschaft von Trainer Manfred Wranik nur noch der Relegationsplatz realistisch. Um den direkten Gang in die Kreisliga B zu vermeiden, ist das Team im Kellerduell beim FC Rumeln-Kaldenhausen am Mittwochabend um 20 Uhr dringend auf einen Sieg angewiesen.

Morgen, 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen FC Rumeln Concordia Rheinberg C. Rheinberg 20:00 live PUSH Bei einer Niederlage würde der Aufsteiger aus Duisburg nach Punkten mit den Rheinbergern gleichziehen. Seit dem Aufstieg im Jahr 2017 – damals noch unter dem Namen Concordia Ossenberg – stand der Klub nie schlechter da als in dieser Saison. „Die Verletzungswelle reißt einfach nicht ab“, beklagt Wranik. „Wir schaffen es nicht, trotz teils ordentlicher Leistungen mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Jetzt ist Showdown. In diesem richtungsweisenden Spiel müssen wir unbedingt drei Punkte holen.“

Silas Baumbach kehrt zurück Für einen Hoffnungsschimmer sorgt die Rückkehr von Silas Baumbach. Der langjährige Torjäger hatte sich aufgrund der angespannten Personalsituation vor dem klaren Heimsieg gegen Viktoria Alpen am 11. April bereit erklärt, wieder auszuhelfen. „Wir sind sehr froh, dass Silas wieder dabei ist“, so Wranik. „Alles andere als der Relegationsplatz wäre eine Überraschung. Der Rückstand ist einfach zu groß, und die kommenden Gegner haben es in sich.“