Concordia Rheinberg verliert 0:10, Alpen geht mit 2:8 unter

Als Tabellendritter ist der SV Menzelen grandios in die Saison gestartet und will am Freitagabend die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den Büdericher SV übernehmen. Am 2. Spieltag der Kreisliga A Moers ist das Duell zwischen Viktoria Alpen und dem SV Budberg II außerdem ein Formcheck für beide Klubs.

Der SV Menzelen hat am Freitag die Tabellenführung der Kreisliga A Moers übernommen! Gegen den Büdericher SV gelang ein klarer 3:0-Erfolg, allerdings parierte Eloi Vives in der Schlussphase auch einen Strafstoß der Gäste, ansonsten hätte es durchaus nochmal spannend werden können. Mit 7:1-Toren nach zwei Partien könnte die Bilanz für Frank Griesdorn kaum besser sein, dagegen könnte Büderich am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abstürzen.

SV Menzelen – Büdericher SV 3:0

SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, David Utzka (90. Nick Kuhlmann), Max Güllekes, Marcel Timm, Niklas Kiwitt, Jamie Mark Pittschi, Luca Terfloth, Mario Alkämper (66. Fabio Keisers), Robin Brüggen, Constantin van Elten (85. Jan Jörg Mosters) - Trainer: Frank Griesdorn

Büdericher SV: Malik Adilovic, Marius Ploch (40. Philipp Konrad), Jan Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Valentine Forsab, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Miguel Ernst, Canberk Cevirgen (57. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels

Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Jamie Mark Pittschi (36.), 2:0 Robin Brüggen (73.), 3:0 Fabio Keisers (89.)

Besondere Vorkommnisse: Sascha Ströter (Büdericher SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Eloi Vives (83.).

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen – Concordia Rheinberg 10:0

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Marvin Kowalewski, Felix Dressler, Dominik Sommer, Philipp Hasse, Linus Neukirchen, Paul Haag, Niklas Jahny, Shawn Rume, Florian Witte, Savio Carvalho Rodrigues - Trainer: Philipp Hasse - Trainer: Andreas Weinand

Concordia Rheinberg: Henrik van de Mötter, Niklas Noll, Max Knöpel, Mujo Adanalic, Julien Schulik (59. Joel Vallender), Jonas Jaschka, Simon Dargel (30. Philip Schall), Dino Nadarevic, Christoph Berghausen, Kevin Röös, Max Buchholz - Trainer: Manfred Wranik

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen)

Tore: 1:0 Florian Witte (8.), 2:0 Savio Carvalho Rodrigues (16.), 3:0 Philipp Hasse (21.), 4:0 Savio Carvalho Rodrigues (39.), 5:0 Niklas Jahny (48.), 6:0 Florian Witte (57.), 7:0 Florian Witte (59.), 8:0 Savio Carvalho Rodrigues (61.), 9:0 Florian Witte (83.), 10:0 Nicola Serra (89.)

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – SV Budberg II 2:8

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Christian Hackmann, Domenik Algra, Kai Hense, Christoph Bühren (46. Lennart Linkenbach), Matthias Kaul (62. Christopher Schmidt), Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Leon Spillmann (73. Chris Bartsch), Dejan Pomrehn (69. Danil Kaplich), Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz

SV Budberg II: Philipp Hebbering, Jonas Kühnau, Jeremy Umberg (69. Arne Grundmann), Jonas Kossmann, Jan Luka Drüppel, Jonathan Paul, Kevin Carrion Torrejon (75. Lennard Syska), Henrik Skodacek (46. Jan van Dyck), Marco Härtner (62. Felix Engeln), Yannik Kehrmann, Benedikt Franke (69. Kai-Niklas Jahn) - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Daniel Leibig - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Mika Heckers (2.), 1:1 Benedikt Franke (12.), 1:2 Marco Härtner (20.), 1:3 Jonas Kossmann (25.), 1:4 Benedikt Franke (39. Foulelfmeter), 1:5 Benedikt Franke (40. Foulelfmeter), 1:6 Yannik Kehrmann (68. Foulelfmeter), 2:7 Nils Speicher (78.), 1:7 Leon Spillmann (83. Eigentor), 2:8 Kai-Niklas Jahn (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV

So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen

So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen

Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

