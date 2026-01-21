Concordia Rheinberg und Manfred Wranik gehen getrennte Wege

Manfred Wranik übernahm die Rheinberger Mitte 2022 und belegte in den ersten beiden Spielzeiten in der Abschlusstabelle jeweils Rang fünf. Dann ging’s sportlich bergab. In der vergangenen Saison landete die Concordia auf Platz 16.
Der Vorstand von Concordia Rheinberg muss zur nächsten Saison einen neuen Trainer für die erste Mannschaft finden. Manfred Wranik hat für sich entschieden, nach dann vier Jahren den Klub zu verlassen. „Ich möchte mich natürlich mit dem Klassenerhalt verabschieden. Und das wird schon schwer genug“, sagte der Coach. Die Concordia liegt vor Rückrunden-Beginn in der Kreisliga A mit 15 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.
„Mir fehlt die Kader-Perspektive. Im Sommer werden einige wichtige Spieler wie Christoph Berghausen oder Mujo Adanalic in Rheinberg aufhören. Und es wird sehr schwer sein, adäquaten Ersatz zu finden, um eine konkurrenzfähige Truppe auf die Beine zu stellen“, meinte Wranik am Montag auf Nachfrage. Und weiter: „Personell ist es ohnehin in dieser Saison schon sehr eng.“ Beim 0:11 in Sonsbeck stand der 44-Jährige sogar selber in der Startelf. Winter-Zugänge seien nicht in Sicht.
Der Vater von vier Kindern im Alter von acht Monaten und 17 Jahren habe seine Entscheidung in einem Vier-Augen-Gespräch Geschäftsführer Jonas Baumbach mitgeteilt: „Wir ziehen die Rückserie noch gemeinsam durch, werden alles für den Klassenverbleib geben und dann im Guten auseinandergehen.“ Auch seine Co-Trainer Ingo Feß sowie Björn Kluth werden ihre Posten zur Verfügung stellen, so Wranik.
Der ehemalige Oberliga-Fußballer, der mit seiner Familie in Neukirchen-Vluyn lebt, liebäugelt damit, eine Trainerpause einzulegen. „Meine Frau würde sich bestimmt darüber freuen. Ich mache mir da aber keinen Druck. Wenn mich ein interessantes Angebot erreichen sollte, werde ich mir das bestimmt anhören.“
