Concordia Rheinberg und Manfred Wranik gehen getrennte Wege

„Mir fehlt die Kader-Perspektive. Im Sommer werden einige wichtige Spieler wie Christoph Berghausen oder Mujo Adanalic in Rheinberg aufhören. Und es wird sehr schwer sein, adäquaten Ersatz zu finden, um eine konkurrenzfähige Truppe auf die Beine zu stellen“, meinte Wranik am Montag auf Nachfrage. Und weiter: „Personell ist es ohnehin in dieser Saison schon sehr eng.“ Beim 0:11 in Sonsbeck stand der 44-Jährige sogar selber in der Startelf. Winter-Zugänge seien nicht in Sicht.

Co-Trainer hören auch auf