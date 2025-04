Concordia Rheinberg sendet im Abstiegskampf Lebenszeichen

Zwei Drittel sind absolviert in der Moerser A-Liga-Saison. Der 28. Spieltag steigt schon am Mittwochabend. Der schlecht ins neue Jahr gekommene SV Budberg II hat den Zweikampf mit dem Spitzenreiter aus Homberg vor dem Lokalderby gegen Millingen in der Englischen Woche noch nicht aufgegeben. Beim Tabellenzweiten werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei Concordia Rheinberg keimt nach dem Sieg in Asberg neue Hoffnung im Abstiegskampf auf.

Rheinbeger Lebenszeichen Mit seiner Vertragsverlängerung Ende Januar setzte Manfred Wranik ein Statement, der am Sonntag gesperrte Rheinberger Coach würde auch in der B-Liga weitermachen. Nach sieben sieglosen Spielen ist die Concordia dem Klassenerhalt mit dem 4:1-Auswärtssieg beim Tabellenfünften Asberg wieder ein Stück nähergekommen.

„Ich hatte schon die ganze Woche über ein gutes Gefühl. Es war ein hochverdienter Sieg“, atmete Wranik durch und stellte klar: „Wir sind keine schlechte Truppe, wenn alle da sind und so eine Leistung und Einstellung abrufen. In den letzten Monaten lief alles gegen uns. Der Punkt mit neun Mann in Neukirchen und jetzt der Sieg sind ein Schritt in die richtige Richtung.“

Für zwei Teams kaum noch Chancen im Keller

Abstiegskampf Während der SV Orsoy (ein Punkt) und der OSC Rheinhausen (zwölf Zähler) so gut wie abgestiegen sind, sitzt der FC Rumeln-Kaldenhausen (24) den Rheinbergern dicht im Nacken. Bis Platz 13, den der SV Menzelen belegt (34), sind noch vier weitere Klubs in der Verlosung. Nach drei Gegnern aus der oberen Tabellenhälfte stehen für die Rheinberger noch einige direkte Kellerduelle an. „Es bleibt eng, 40 Punkte muss man schon holen. Wir müssen nachlegen, ansonsten wird es schwer, die Liga zu halten“, fordert Wranik.

TuS Xanten im Blick Nach aktuellem Stand müsste die Concordia als 17. mit den beiden B-Liga-Zweiten in eine Relegationsrunde. Bleibt der TuS Xanten in der Bezirksliga über dem Strich, gibt es nur drei direkte Absteiger. Vier wären es, falls die Domstädter doch runter müssten. Mit jedem weiteren Moerser Absteiger aus der Bezirksliga würde sich die Zahl automatisch erhöhen.



Vorentscheidung im Titelkampf? Wie das Landesliga-Team von Tim Wilke startete auch die Zweite Mannschaft des SV Budberg mit nur 16 von 27 möglichen Zählern holprig ins neue Jahr. Mit dem 10:0 gegen den OSC Rheinhausen kam der Tabellenzweite zwar wieder in die Spur.

Die Niederlagen gegen Rumeln-Kaldenhausen, Lüttingen und Rheurdt schmerzten und ließen den Abstand des Winter-Meisters auf Spitzenreiter Homberg auf acht Punkte anwachsen. Die Duisburger zeigen keine Schwäche, siegten am Wochenende allerdings kampflos gegen den Büdericher SV, der unter anderen wegen eines gemeinsamen Skiurlaubs nicht genügend Spieler zusammenbekam.

„Wir sprechen nicht von einer Krise. So eine Phase ist in einer jungen Mannschaft ganz normal. Es ist schade, dass wir den Anschluss verloren haben. Aber wir wollten in die Top 5 kommen, das werden wir wohl schaffen. Falls Homberg noch etwas liegen lässt, wollen wir da sein“, sagt SVB-Trainer Thomas Kehrmann.

Budberg plant Zukunft Inzwischen steht fest, dass das eingespielte Trainer-Duo aus Kehrmann und Ulf Deutz auch in der kommenden Saison bestehen bleibt. Die Kaderplanung im Landesliga-Team ist weit fortgeschritten, nun geht’s bei der Zweiten los. Drei bis fünf A-Jugend-Niederrheinliga-Spieler könnten dazustoßen. Kehrmann spricht von einer Luxussituation. „Die Perspektive stimmt, die Mannschaft ist intakt. Jetzt wollen wir Kontinuität schaffen und die nächsten Schritte einleiten.“

Historischer Kantersieg? Michael Kolkenbrock, Sportlicher Leiter des SV Menzelen, konnte es nicht zu 100 Prozent garantieren, dass das 15:1 über den SV Orsoy den höchsten A-Liga- oder gar Punktspielsieg aller Zeiten bedeutete. Allein Tim Lange, den es im Sommer zu Borussia Veen zieht, gelang ein Sechserpack.

Für die Orsoyer, mit 172 Gegentoren in 27 Spielen ohnehin die Schießbude der Liga, war’s ein weiterer sportlicher Tiefpunkt. Die Baustellen rund um den Neuaufbau des abgeschlagenen Schlusslichts bleiben groß.

Nils Speicher trifft und trifft

Torjägerkanone Nils Speicher vom hinter dem VfB Homberg und SSV Lüttingen drittstärksten Rückrundenteam aus Alpen führt die Torjägerliste mit 32 Treffern an. Gute Chancen auf die Kanone besitzt auch Samet Altun vom ESV Hohenbudberg (30). Die Budberger Yannick Kehrmann (21) und Benedikt Franke sowie Menzelens Lange und Lüttingens Malte Peters (alle 19 Treffer) werden Viktoria-Goalgetter Speicher Rang eins wohl nicht mehr streitig machen können.