Concordia plant die Oberliga mit Teamgeist und Geduld

Das ist Baris Saglam. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Aufstieg ist geschafft, aber bei Concordia Hamburg soll er nicht als Schlusspunkt verstanden werden. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Trainer Baris Saglam erklärt, warum die Meisterschaft in der Landesliga Hansa zwar verdient, aber keineswegs einfach war. Es ging um Druck, Widerstände, den Zusammenhalt im Umfeld, die wirtschaftliche und organisatorische Absicherung des Oberliga-Starts und den Winterabgang von Max Dittrich.

Saglam formuliert den Einstieg bewusst nüchtern. „Wir freuen uns zunächst über die Rückkehr in die Oberliga. Dort wollen wir uns etablieren, konkurrenzfähig sein und den nächsten Entwicklungsschritt machen. Alles Weitere ergibt sich aus der täglichen Arbeit.“

Nun beginnt der nächste Abschnitt. Concordia ist zurück in der Oberliga. Für den Verein ist das sportlich ein wichtiger Schritt, aber auch eine neue Bewährungsprobe. Eine Liga höher werden Fehler schneller bestraft, Kaderbreite wird wichtiger, Abläufe müssen stabiler sein. Und Cordi muss zeigen, dass der Aufstieg nicht nur ein starker Moment war, sondern Teil einer nachhaltigen Entwicklung.

„Charakter und Teamgeist sind mindestens genauso wichtig wie sportliche Qualität. Darauf werden wir auch in Zukunft großen Wert legen“, sagt Saglam.

Aus der Aufstiegssaison nimmt Concordia eine zentrale Lehre mit. Qualität allein reicht nicht. Gerade in einer Spielzeit, in der der Druck hoch war und neben dem Platz viele Themen Energie kosteten, wurde deutlich, wie wichtig die innere Stabilität einer Mannschaft ist.

Das ist für die Kaderplanung mehr als eine schöne Floskel. Concordia hat erlebt, dass schwierige Phasen nur dann aufgefangen werden können, wenn die Kabine funktioniert. Wenn Führungsspieler Verantwortung übernehmen. Wenn Spieler, die vielleicht nicht jede Woche im Mittelpunkt stehen, die Gruppe trotzdem tragen. Und wenn eine Mannschaft akzeptiert, dass Erfolg nicht nur aus den ersten elf Namen auf dem Spielbericht entsteht.

Entsprechend wichtig war schon in der Aufstiegssaison die Breite des Kaders. Saglam sagt: „Die Kaderbreite war extrem wichtig. Gerade über eine lange Saison hinweg entscheiden oft nicht die ersten elf Spieler allein über den Erfolg.“ Deshalb will Concordia auch für die Oberliga so planen, dass die Mannschaft auf unterschiedliche Situationen reagieren kann.

Das ist nach dem Aufstieg besonders wichtig. Die Oberliga fordert mehr Intensität, mehr Stabilität und oft auch mehr Geduld. Für einen Rückkehrer geht es nicht darum, die eigene Aufstiegseuphorie sofort in große Ansagen zu übersetzen. Es geht darum, konkurrenzfähig zu werden, die Belastung zu verteilen und den Kader so zu bauen, dass Rückschläge nicht direkt die gesamte Statik gefährden.

Gespräche laufen, Namen folgen später

Konkrete Personalien will Concordia zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich machen. Saglam bleibt bewusst vorsichtig. „Wir führen viele Gespräche und arbeiten intensiv an der Planung. Konkrete Personalien werden wir kommunizieren, sobald alles final ist.“

Diese Zurückhaltung passt zur Situation. Nach einem Aufstieg ist die Versuchung groß, schnell Namen zu präsentieren und Euphorie zu bedienen. Gleichzeitig muss ein Verein wie Concordia genau abwägen, welche Spieler sportlich helfen, charakterlich passen und wirtschaftlich darstellbar sind. Die vergangene Saison hat gezeigt, wie eng sportliche und strukturelle Fragen verbunden sind.

Auch deshalb ist der Blick auf den eigenen Unterbau wichtig. Saglam betont, dass die Förderung eigener Talente ein Bestandteil der Philosophie bleibt. „Es gibt einige Spieler, die sich für höhere Aufgaben empfohlen haben.“

Für Concordia kann das in der Oberliga ein wichtiger Faktor werden. Eigene Spieler bringen Identifikation mit, kennen den Verein und können eine Mannschaft emotional verankern. Gerade nach einer Saison, in der Zusammenhalt und Vertrauen zu Schlüsselbegriffen wurden, ist das mehr als Kaderromantik. Es ist ein Baustein für Stabilität.

Keine Favoritenrolle, sondern eigene Entwicklung

Auf die Frage nach Favoriten in der Oberliga will Saglam nicht groß einsteigen. „Es gibt mehrere Vereine mit starken Voraussetzungen. Wir beschäftigen uns aber lieber mit unserer eigenen Entwicklung als mit Favoritenrollen.“

Auch das ist eine passende Haltung für Concordia. Der Verein kommt als Aufsteiger, aber nicht als gewöhnlicher Neuling. Cordi bringt Tradition, Erwartung und eine starke Aufstiegssaison mit. Gleichzeitig wäre es gefährlich, die neue Liga nur aus der eigenen Meisterperspektive zu betrachten. Die Oberliga ist enger, robuster und in vielen Bereichen anspruchsvoller.

Der realistische nächste Schritt ist deshalb klar: ankommen, stabilisieren, konkurrenzfähig sein. Nicht zu klein denken, aber auch nicht so tun, als lasse sich die Dynamik aus der Landesliga einfach übertragen. Concordia muss sich neu beweisen.

Saglam sieht die Entwicklung nicht an einem einzelnen Spieler festgemacht. Auf die Frage, ob es einen Akteur gebe, der beispielhaft für den Weg der Mannschaft stehe, antwortet er bewusst kollektiv. Man könne einzelne Spieler nennen, sagt er, aber eigentlich stehe die gesamte Mannschaft für diesen Weg. „Viele Spieler haben Verantwortung übernommen und sich persönlich weiterentwickelt.“

Das ist die Fortsetzung dessen, was schon nach dem Dittrich-Abgang sichtbar wurde. Concordia will nicht die Geschichte eines einzelnen Unterschiedsspielers erzählen, sondern die einer Gruppe, die Verantwortung verteilt hat. Genau dieses Prinzip dürfte in der Oberliga noch wichtiger werden.

Stabiler Verein, nachhaltige Entwicklung

Was soll man in einem Jahr über Concordia sagen können? Saglams Antwort ist kein Tabellenziel, sondern eine Entwicklungsbeschreibung: „Dass Concordia sich sportlich stabilisiert hat, als Verein weiter zusammengewachsen ist und sich nachhaltig entwickelt.“

Darin steckt viel von dem, was diesen Zweiteiler ausmacht. Concordia hat den Aufstieg nicht nur sportlich errungen, sondern musste ihn als Verein stemmen. Die Mannschaft hat geliefert, das Umfeld hat geholfen, Sponsoren und Ehrenamtliche wurden Teil der Geschichte. Nun soll daraus keine einmalige Kraftanstrengung bleiben, sondern eine Grundlage.

Zum Abschluss richtet Saglam den Dank an all jene, die diesen Weg möglich gemacht haben. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in dieser besonderen Saison unterstützt haben - den Mitgliedern, Sponsoren, Ehrenamtlichen, Fans und natürlich der Mannschaft. Dieser Aufstieg ist das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung.“

Genau so lässt sich Concordias Rückkehr in die Oberliga einordnen. Sportlich verdient, aber nicht selbstverständlich. Souverän in der Tabelle, aber nervenaufreibend im Hintergrund. Mit einer Mannschaft, die Rückschläge aufgefangen hat, und einem Verein, der wieder enger zusammengerückt ist.

Jetzt beginnt die nächste Aufgabe. Concordia muss aus dem Aufstieg Stabilität machen. Wenn das gelingt, wäre diese Saison nicht nur die Rückkehr in die Oberliga gewesen, sondern der Startpunkt für einen nachhaltigeren Cordi-Weg.

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