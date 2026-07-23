Concordia Langen gewinnt Test in Berge

Welche Mannschaften haben überzeugt? In dieser Woche blicken wir auf die Testspiele aus dem Emsland, bei denen die Torschützen bei FuPa erfasst wurden. Die passenden Spielberichte erscheinen nach und nach - kurz, kompakt und mit den wichtigsten Szenen der Partien.

Concordia Langen hat das Testspiel beim TuS Berge II mit 2:1 für sich entschieden. Elias Koldehoff brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Freddy Boss mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern auf 2:0 erhöhte (60.). Berge antwortete nur drei Minuten später mit einem Traumtor von Mathis Schmunkamp aus 20 Metern, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, ließ mehrere gute Chancen jedoch ungenutzt. So blieb es beim knappen Testspielerfolg für die Gäste aus Langen.

Neulangen überrascht Wesuwe mit verdientem 2:0-Erfolg

Der SV Neulangen hat im Testspiel gegen den klassenhöheren FC Wesuwe einen überzeugenden 2:0-Erfolg eingefahren. Die Gastgeber waren vor der Pause die aktivere Mannschaft und erspielten sich die besseren Torchancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Sven Temmen sein Team mit einem Distanzschuss verdient in Führung.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Wesuwe zwar mehr Ballbesitz, biss sich an der gut organisierten Defensive der Gastgeber jedoch die Zähne aus und kam kaum zu klaren Abschlüssen. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute: Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Simon Grove blieb Florian Hilgefort vor dem Tor eiskalt und setzte mit einem Heber den Schlusspunkt zum verdienten 2:0-Endstand. Damit belohnte sich Neulangen für eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den klassenhöheren Gegner.