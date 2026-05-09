Concordia komplettiert Kader für die neue Saison

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Mit dem letzten Teil der Zusagen hat der SV Concordia Emsbüren seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 abgeschlossen. Fünf weitere Spieler haben ihre Zusage für die erste Herrenmannschaft gegeben, darunter langjährige Leistungsträger, flexible Defensivspieler und offensive Optionen mit Tempo.

Im Angriff setzt Concordia weiter auf Nico Seltier. Der Offensivspieler bringt Schnelligkeit, einen starken ersten Kontakt und körperliche Präsenz mit. Seine Bilanz von 46 Torbeteiligungen in 93 Herrenspielen unterstreicht seine Bedeutung für das Offensivspiel.

Bernhard Haarmann bleibt ebenfalls an Bord. Der eigentlich auf der Sechser-Position beheimatete Spieler kann auch flexibel auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Mit Übersicht, Ausdauer und inzwischen auch Torgefahr kommt er in dieser Saison bereits auf neun Torbeteiligungen in 19 Spielen.

In der Defensive bleibt Eike Gongoll ein fester Bestandteil der Mannschaft. Der Linksfuß überzeugt vor allem durch sein Stellungsspiel und seine Ruhe am Ball. Mit inzwischen 269 Einsätzen für die erste Herrenmannschaft zählt er zu den erfahrensten Spielern im Kader. Bemerkenswert: Gongoll ist der einzige Spieler der Mannschaft, der im Herrenbereich auch schon für einen anderen Verein aktiv war – allerdings lediglich für eine Saison.

Auch Jan-Hendrik Lüken und Peter Berning haben ihre Zusage gegeben. Lüken, intern „Önni“ genannt, geht in seine fünfte Herrensaison und ist auf der linken Abwehrseite zuhause. Dort bringt er Tempo, Athletik, Technik und ein gutes Stellungsspiel mit. Aktuell fällt er seit Februar verletzt aus.

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Peter Berning steht vor seiner neunten Herrensaison und bringt es bereits auf 143 Einsätze im Herrenbereich. Der Linksfuß wird vor allem auf der Sechser-Position eingesetzt, half in dieser Saison aber auch mehrfach in der Innenverteidigung aus. Zudem gilt er mit seinen Ecken und Freistößen als wichtige Waffe bei Standardsituationen.

Mit den letzten Zusagen ist der Kader des SV Concordia Emsbüren für die kommende Saison nun vollständig.