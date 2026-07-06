Concordia Ihrhove II holt Torwart Dirksen zurück

Concordia Ihrhove II treibt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Ostfrieslandklasse weiter voran und kann einen Rückkehrer begrüßen. Mit Marten Dirksen kehrt ein Torhüter an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

Der Schlussmann wechselt aus Holte zurück nach Ihrhove und komplettiert damit das Torwartteam für die neue Spielzeit. Der Verein sieht in dem jungen Keeper einen Spieler, der mit Zielstrebigkeit und großem Ehrgeiz die gewünschte Mentalität mitbringt und sich der neuen Herausforderung stellen will.

Mit der Rückkehr von Dirksen ist das Torwartduo von Concordia Ihrhove II für die kommende Saison komplett.