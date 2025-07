Concordia Hildesheim will Neustart in der Kreisliga meistern

Für Concordia Hildesheim beginnt eine Saison mit vielen Fragezeichen – aber auch mit klaren Vorstellungen. Nach dem sportlich enttäuschenden Abstieg aus der Bezirksliga will das Team in der Kreisliga Hildesheim wieder angreifen. Kapitän Danino Laubinger gibt uns einen offenen Einblick in die aktuelle Lage des Vereins. Freundlicherweise hat sich der Sohn von Trainer Tino Laubinger zu einem Interview bereit erklärt – denn der Cheftrainer ist derzeit stark eingespannt: Aufgrund des Einbruchs und des Vandalismus auf dem Vereinsgelände von Concordia Hildesheim gibt es aktuell bei den Funktionären viel zu tun.

„Gerade ist alles ein bisschen schwierig“, beschreibt Danino Laubinger die Situation. Die Folgen der Vandalismus-Schäden belasten nicht nur logistisch, sondern auch emotional: „Das nimmt uns jede freie Minute. Wir hoffen, dass sich die Lage bald wieder beruhigt.“

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga startete Concordia mit einem Pokalsieg gegen einen Landesliga-Absteiger und einem Erfolg im ersten Punktspiel vielversprechend. „Wir haben am Anfang gute Spiele gemacht, aber dann fehlte uns oft das letzte Quäntchen Glück“, so Laubinger. Eine Negativserie zog sich durch die Saison. „Am Ende sind wir sang- und klanglos abgestiegen“, bilanziert der Kapitän. „Zehn Punkte sprechen für sich. Wir waren oft auf Augenhöhe mit vielen Teams – aber uns fehlten ein verlässlicher Torwart und ein Knipser. In der Bezirksliga wird das eiskalt bestraft.“