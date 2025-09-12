Concordia Hildesheim und Drispenstedt auswärts gefordert

Der 6. Spieltag der Kreisliga Hildesheim verspricht Spannung im oberen Tabellenfeld. Tabellenführer Concordia Hildesheim ist beim TSV Deinsen gefordert, während Verfolger SC Drispenstedt beim SV RW Ahrbergen antritt. Zudem empfängt Borussia Hildesheim II den RSV Achtum, Föhrste trifft auf Lühnde, Alfeld II spielt gegen Hüdd.-Machtsum, Sarstedt misst sich mit Elze und Algermissen hat den VfL Nordstemmen zu Gast. Bereits am Mittwoch besiegte der SV Teutonia Sorsum den PSV GW Hildesheim mit 3:1.

Nachbericht: PSV GW Hildesheim – SV Teutonia Sorsum 1:3 Teutonia Sorsum sicherte sich am Mittwochabend einen wichtigen Auswärtssieg. Zwar brachte Tom Mierisch den PSV GW Hildesheim früh in Führung (15.), doch noch vor der Pause drehte Sorsum die Partie. Ein Eigentor von Joshua Salland (23.) und der Treffer von Marlon Wernninghaus (45.) stellten die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Blenard Bytyqi auf 3:1 (51.), womit die Partie entschieden war. Während Teutonia mit diesem Sieg auf sechs Punkte klettert, bleibt der PSV bei sieben Zählern stehen.

___ VfV Borussia 06 Hildesheim II – RSV Achtum (So., 12:00 Uhr) Borussia II wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Gegen den RSV Achtum, der nach einem ordentlichen Start zuletzt Federn ließ, soll endlich der Knoten platzen. Achtum will mit einem Auswärtserfolg den Kontakt zum oberen Mittelfeld halten.

___ TSV Föhrste – TuS Lühnde (So., 15:00 Uhr) Kellerduell in Föhrste: Der TSV ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter, Lühnde rangiert mit drei Zählern nur knapp davor. Beide Teams stehen damit schon früh unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren.

___ SV Alfeld II – SpVgg Hüdd.-Machtsum (So., 15:00 Uhr) Alfeld II ist stark in die Saison gestartet und liegt mit neun Punkten im oberen Drittel. Gegner Hüdd.-Machtsum hat sechs Punkte auf dem Konto und will sich mit einem Auswärtserfolg weiter stabilisieren.