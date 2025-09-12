Concordia Hildesheim und Drispenstedt auswärts gefordert

Der 6. Spieltag der Kreisliga Hildesheim verspricht Spannung im oberen Tabellenfeld. Tabellenführer Concordia Hildesheim ist beim TSV Deinsen gefordert, während Verfolger SC Drispenstedt beim SV RW Ahrbergen antritt. Zudem empfängt Borussia Hildesheim II den RSV Achtum, Föhrste trifft auf Lühnde, Alfeld II spielt gegen Hüdd.-Machtsum, Sarstedt misst sich mit Elze und Algermissen hat den VfL Nordstemmen zu Gast. Bereits am Mittwoch besiegte der SV Teutonia Sorsum den PSV GW Hildesheim mit 3:1.
Teutonia Sorsum sicherte sich am Mittwochabend einen wichtigen Auswärtssieg. Zwar brachte Tom Mierisch den PSV GW Hildesheim früh in Führung (15.), doch noch vor der Pause drehte Sorsum die Partie. Ein Eigentor von Joshua Salland (23.) und der Treffer von Marlon Wernninghaus (45.) stellten die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Blenard Bytyqi auf 3:1 (51.), womit die Partie entschieden war. Während Teutonia mit diesem Sieg auf sechs Punkte klettert, bleibt der PSV bei sieben Zählern stehen.
___
Borussia II wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und steht mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Gegen den RSV Achtum, der nach einem ordentlichen Start zuletzt Federn ließ, soll endlich der Knoten platzen. Achtum will mit einem Auswärtserfolg den Kontakt zum oberen Mittelfeld halten.
___
Kellerduell in Föhrste: Der TSV ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter, Lühnde rangiert mit drei Zählern nur knapp davor. Beide Teams stehen damit schon früh unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren.
___
Alfeld II ist stark in die Saison gestartet und liegt mit neun Punkten im oberen Drittel. Gegner Hüdd.-Machtsum hat sechs Punkte auf dem Konto und will sich mit einem Auswärtserfolg weiter stabilisieren.
___
Der 1. FC Sarstedt (8 Punkte) zählt zu den stabilen Teams im Mittelfeld und trifft auf den SSV Elze (5 Punkte). Mit einem Sieg könnten die Gastgeber den Sprung nach oben schaffen, während Elze dringend punkten muss, um nicht nach unten abzurutschen.
___
Algermissen hat mit zehn Punkten einen starken Saisonstart hingelegt und könnte mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe bleiben. Der VfL Nordstemmen (5 Punkte) hingegen braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.
___
Der Tabellensechste Ahrbergen hat zuletzt Stabilität gezeigt und will dem Favoriten ein Bein stellen. Drispenstedt ist als Zweiter punktgleich mit Concordia und darf sich im Meisterschaftsrennen keinen Ausrutscher erlauben.
__
Klare Rollenverteilung: Deinsen kämpft mit nur vier Punkten gegen den Abstieg, während Concordia nach fünf Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Mit einem Auswärtssieg will die Mannschaft von Trainer Laubinger ihre Spitzenposition verteidigen.